JP Morgan оценил риск глобальной рецессии из-за пошлин Трампа

Команда инвестиционного банка JP Morgan повысила оценку вероятности глобальной рецессии с 40 до 60% в 2025 году на фоне объявления торговых пошлин, которые ввел американский лидер Дональд Трамп.

О чем предупреждает JP Morgan

Представители банка опубликовали аналитическую записку, которую подготовила команда стратегов во главе с Брюсом Касманом.

В ней речь идет о том, что подрывная политика администрации Дональда Трампа признана наибольшим риском для глобальных перспектив в течение всего года.

Кроме того, указано, что подход Белого дома стал менее дружественным к бизнесу, чем прогнозировалось ранее.

Эффект от этого повышения налогов, вероятно, будет усилен из-за соответствующих мер, ухудшения деловых настроений в США и сбоев в цепочке поставок, — подчеркнул Брюс Касман. Поделиться

Что важно понимать, с идентичными предупреждениями также выступили команды Barclays и Deutsche Bank.

По их словам, американская экономика может быстро скатиться в рецессию, если пошлины Трампа останутся в силе.

Напомним, официальный Пекин вводит 34-процентную пошлину на весь импорт из Соединенных Штатов Америки уже с 10 апреля.