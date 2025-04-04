JP Morgan оценил риск глобальной рецессии из-за пошлин Трампа

Команда инвестиционного банка JP Morgan повысила оценку вероятности глобальной рецессии с 40 до 60% в 2025 году на фоне объявления торговых пошлин, которые ввел американский лидер Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Политика администрации Трампа считается самым большим риском для глобальных перспектив.
- Экономика США может быстро скатиться в рецессию.
О чем предупреждает JP Morgan
Представители банка опубликовали аналитическую записку, которую подготовила команда стратегов во главе с Брюсом Касманом.
В ней речь идет о том, что подрывная политика администрации Дональда Трампа признана наибольшим риском для глобальных перспектив в течение всего года.
Кроме того, указано, что подход Белого дома стал менее дружественным к бизнесу, чем прогнозировалось ранее.
Что важно понимать, с идентичными предупреждениями также выступили команды Barclays и Deutsche Bank.
По их словам, американская экономика может быстро скатиться в рецессию, если пошлины Трампа останутся в силе.
Напомним, официальный Пекин вводит 34-процентную пошлину на весь импорт из Соединенных Штатов Америки уже с 10 апреля.
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