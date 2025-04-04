JP Morgan оценил риск глобальной рецессии из-за пошлин Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

JP Morgan оценил риск глобальной рецессии из-за пошлин Трампа

О чем предупреждает JP Morgan
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Источник:  Reuters

Команда инвестиционного банка JP Morgan повысила оценку вероятности глобальной рецессии с 40 до 60% в 2025 году на фоне объявления торговых пошлин, которые ввел американский лидер Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Политика администрации Трампа считается самым большим риском для глобальных перспектив.
  • Экономика США может быстро скатиться в рецессию.

О чем предупреждает JP Morgan

Представители банка опубликовали аналитическую записку, которую подготовила команда стратегов во главе с Брюсом Касманом.

В ней речь идет о том, что подрывная политика администрации Дональда Трампа признана наибольшим риском для глобальных перспектив в течение всего года.

Кроме того, указано, что подход Белого дома стал менее дружественным к бизнесу, чем прогнозировалось ранее.

Эффект от этого повышения налогов, вероятно, будет усилен из-за соответствующих мер, ухудшения деловых настроений в США и сбоев в цепочке поставок, — подчеркнул Брюс Касман.

Что важно понимать, с идентичными предупреждениями также выступили команды Barclays и Deutsche Bank.

По их словам, американская экономика может быстро скатиться в рецессию, если пошлины Трампа останутся в силе.

Напомним, официальный Пекин вводит 34-процентную пошлину на весь импорт из Соединенных Штатов Америки уже с 10 апреля.

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