Трамп і Маск розсварилися через нові мита
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп і Маск розсварилися через нові мита

Маск і Трамп
Джерело:  The Washington Post

Як вдалося дізнатися журналістам, у Білому домі спалахнув новий гучний конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та членом його команди Ілоном Маском. Останній почав критикувати тарифну політику американського лідера та навіть закликав її переглянути, поки не пізно. Однак у відповідь на це Трамп почав погрожувати, що введе додаткові 50% мита, доповнюючи нещодавно оголошені 34%.

Головні тези:

  • Маск вважає, що нові мита Трампа шкодять не лише його бізнесу, а й міжнародній торгівлі.
  • Деякі бізнесмени, які раніше підтримували президента США, розлючені через рішення Білого дому.

Маск розчарувався у тарифній політиці Трампа

На переконання американського мільярдера, який є главою Tesla, нові мита Трампа є ударом не лише по його бізнесу, а й по усій міжнародній торгівлі.

На тлі останніх подій Ілон Маск накинувся зі звинуваченнями на головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро та жорстко розкритикував його професійні навички.

За словами бізнесмена, він підтримує ідею створення зони вільної торгівлі між США та Європою.

Що важливо розуміти, це не перший раз, коли Маск виступає проти мит, які вводить адміністрація Дональда Трампа.

5 років тому Tesla навіть подала позов проти тарифної політики Білого дому, хоч сам Маск пізніше дистанціювався від цього рішення через політичну критику.

Багато бізнесменів, які підтримували Трампа, розчаровані його тарифною політикою. Деякі з них, зокрема друзі Маска, намагалися вплинути на адміністрацію, аби вона ухвалила більш помірковану торгівельну стратегію.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У МВФ б'ють на сполох через нове рішення Трампа
У МВФ оцінили потенційні наслідки рішень Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
J.P. Morgan оцінив ризик глобальної рецесії через мита Трампа
Про що попереджає J.P. Morgan
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це жахливо". Трамп публічно розкритикував Путіна та Росію
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?