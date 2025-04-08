Трамп і Маск розсварилися через нові мита

Як вдалося дізнатися журналістам, у Білому домі спалахнув новий гучний конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та членом його команди Ілоном Маском. Останній почав критикувати тарифну політику американського лідера та навіть закликав її переглянути, поки не пізно. Однак у відповідь на це Трамп почав погрожувати, що введе додаткові 50% мита, доповнюючи нещодавно оголошені 34%.

Маск розчарувався у тарифній політиці Трампа

На переконання американського мільярдера, який є главою Tesla, нові мита Трампа є ударом не лише по його бізнесу, а й по усій міжнародній торгівлі.

На тлі останніх подій Ілон Маск накинувся зі звинуваченнями на головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро та жорстко розкритикував його професійні навички.

За словами бізнесмена, він підтримує ідею створення зони вільної торгівлі між США та Європою.

Що важливо розуміти, це не перший раз, коли Маск виступає проти мит, які вводить адміністрація Дональда Трампа.

5 років тому Tesla навіть подала позов проти тарифної політики Білого дому, хоч сам Маск пізніше дистанціювався від цього рішення через політичну критику.