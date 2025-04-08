Трамп заявив про ухвалення історичного рішення для США

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що оборонний бюджет США уперше в історії сягне 1 трильйон доларів, що стане рекордною сумою для Штатів.

Трамп анонсував рекордний бюджет на оборону

Про своє рішення очільник Білого дому оголосив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ми дуже уважно ставимося до витрат, але збройні сили — це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що у вас зараз багато поганих сил. Дональд Трамп Президент США

На це рішення миттєво відреагував глава Міноборони США Піт Гегсет.

За словами останнього, американський лідер "відновлює наші збройні сили — і швидко".

Незабаром буде перший бюджет Пентагону на трильйон доларів, — наголосив він. Поширити

Що важливо розуміти, саме Піт Гегсет є одним із найактивніших прихильників зусиль зі скорочення витрат, яких вживає Департамент ефективності уряду Ілона Маска.