Трамп заявив про ухвалення історичного рішення для США
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Трамп заявив про ухвалення історичного рішення для США

Трамп
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Джерело:  Bloomberg

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що оборонний бюджет США уперше в історії сягне 1 трильйон доларів, що стане рекордною сумою для Штатів.

Головні тези:

  • Глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на це рішення позитивно.
  • Він озвучив прогноз, що американські збройні сили будуть відновлені швидко.

Трамп анонсував рекордний бюджет на оборону

Про своє рішення очільник Білого дому оголосив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ми дуже уважно ставимося до витрат, але збройні сили — це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що у вас зараз багато поганих сил.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На це рішення миттєво відреагував глава Міноборони США Піт Гегсет.

За словами останнього, американський лідер "відновлює наші збройні сили — і швидко".

Незабаром буде перший бюджет Пентагону на трильйон доларів, — наголосив він.

Що важливо розуміти, саме Піт Гегсет є одним із найактивніших прихильників зусиль зі скорочення витрат, яких вживає Департамент ефективності уряду Ілона Маска.

Попри це, Міноборони США, бюджет якого становить 850 мільярдів доларів на рік, а штат налічує близько 2 мільйонів співробітників, є найбільшою урядовою установою.

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