Трамп заявив про ухвалення історичного рішення для США

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що оборонний бюджет США уперше в історії сягне 1 трильйон доларів, що стане рекордною сумою для Штатів.
Головні тези:
- Глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на це рішення позитивно.
- Він озвучив прогноз, що американські збройні сили будуть відновлені швидко.
Трамп анонсував рекордний бюджет на оборону
Про своє рішення очільник Білого дому оголосив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
На це рішення миттєво відреагував глава Міноборони США Піт Гегсет.
За словами останнього, американський лідер "відновлює наші збройні сили — і швидко".
Що важливо розуміти, саме Піт Гегсет є одним із найактивніших прихильників зусиль зі скорочення витрат, яких вживає Департамент ефективності уряду Ілона Маска.
Попри це, Міноборони США, бюджет якого становить 850 мільярдів доларів на рік, а штат налічує близько 2 мільйонів співробітників, є найбільшою урядовою установою.
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