Ситуація на Лиманському напрямку суттєво погіршилася

На Лиманському напрямку армія РФ активно кидає у бій велику кількість піхоти та використовує для атак багато безпілотників, зокрема і на оптоволокні. Ба більше, подекуди на одного українського воїна припадає 10 російських загарбників.
Головні тези:
- Наразі на Лиманському напрямку ЗСУ бракує нових воїнів.
- Армія РФ користується погодними умовами, щоб просуватися вперед.
Що насправді відбувається на Лиманському напрямку
З заявою з цього приводу виступила речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик.
За її словами, російські окупанти тиснуть на бійців ЗСУ неймовірною кількістю піхоти.
Окрім того, вказано, що на цій ділянці фронту українським воїнам не вистачає людей.
Армія РФ, попри колосальні втрати, блискавично поповнюються новими солдатами.
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