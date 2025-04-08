Ситуація на Лиманському напрямку суттєво погіршилася

Це можуть бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодними умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися у наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди, — наголосила Блищик.