Ситуація на Лиманському напрямку суттєво погіршилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на Лиманському напрямку суттєво погіршилася

ЗСУ
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Джерело:  Радіо Свобода

На Лиманському напрямку армія РФ активно кидає у бій велику кількість піхоти та використовує для атак багато безпілотників, зокрема і на оптоволокні. Ба більше, подекуди на одного українського воїна припадає 10 російських загарбників.

Головні тези:

  • Наразі на Лиманському напрямку ЗСУ бракує нових воїнів.
  • Армія РФ користується погодними умовами, щоб просуватися вперед.

Що насправді відбувається на Лиманському напрямку

З заявою з цього приводу виступила речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик.

За її словами, російські окупанти тиснуть на бійців ЗСУ неймовірною кількістю піхоти.

Це можуть бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодними умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися у наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди, — наголосила Блищик.

Окрім того, вказано, що на цій ділянці фронту українським воїнам не вистачає людей.

Армія РФ, попри колосальні втрати, блискавично поповнюються новими солдатами.

Через те що в них налагоджена оця система оперативного поповнення їхніх втрат, наступальний потенціал вони далі зберігають, і він не втрачається… Дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів, — розповіла Блищик.

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