Ситуация на Лиманском направлении существенно ухудшилась
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на Лиманском направлении существенно ухудшилась

Что происходит на Лиманском направлении
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Источник:  Радио Свобода

На Лиманском направлении армия РФ активно бросает в бой большое количество пехоты и использует для атак много беспилотников, в том числе и на оптоволокне. Более того, кое-где на одного украинского воина приходится 10 российских захватчиков.

Главные тезисы

  • В настоящее время на Лиманском направлении ВСУ не хватает новых воинов.
  • Армия РФ пользуется погодными условиями, чтобы продвигаться вперед.

Что происходит на Лиманском направлении

С заявлением по этому поводу выступила спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

По ее словам, российские оккупанты давят на бойцов ВСУ невероятным количеством пехоты.

Это могут быть как большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями. Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды, — подчеркнула Блищик.

Кроме того, указано, что на этом участке фронта украинским воинам не хватает людей.

Армия РФ, несмотря на колоссальные утраты, молниеносно пополняются новыми солдатами.

Из-за того, что у них налажена эта система оперативного пополнения их потерь, наступательный потенциал они дальше сохраняют, и он не теряется… Действительно на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов, — рассказала Блищик.

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