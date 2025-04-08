Ситуация на Лиманском направлении существенно ухудшилась

Это могут быть как большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями. Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды, — подчеркнула Блищик.