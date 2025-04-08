Ситуация на Лиманском направлении существенно ухудшилась

На Лиманском направлении армия РФ активно бросает в бой большое количество пехоты и использует для атак много беспилотников, в том числе и на оптоволокне. Более того, кое-где на одного украинского воина приходится 10 российских захватчиков.
Главные тезисы
- В настоящее время на Лиманском направлении ВСУ не хватает новых воинов.
- Армия РФ пользуется погодными условиями, чтобы продвигаться вперед.
Что происходит на Лиманском направлении
С заявлением по этому поводу выступила спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.
По ее словам, российские оккупанты давят на бойцов ВСУ невероятным количеством пехоты.
Кроме того, указано, что на этом участке фронта украинским воинам не хватает людей.
Армия РФ, несмотря на колоссальные утраты, молниеносно пополняются новыми солдатами.
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