Проект "Птахи" начал строить инклюзивные туалеты — фото

Украинская общественная деятельница, продюсерка, рестораторка и волонтерка Тата Кеплер сообщила, что движение "Птахи" уже построило первый инклюзивный туалет в рамках проекта "Пісяй гідно" в одном из киевских госпиталей. Сейчас в процессе строительства находятся и другие туалеты для людей с инвалидностью.
Главные тезисы
- Движение "Птахи" строит удобные инклюзивные туалеты с душевой на каждом этаже в одной из киевских больниц.
- Инициатор проекта Тата Кеплер выразила благодарность друзьям и всем неравнодушным за поддержку в реализации этой важной идеи.
Что важно знать о миссии проекта "Пісяй гідно"
По словам Таты Кеплер, на новый важный проект ее вдохновил случай в одном из киевских госпиталей, где она протезировала мужчину с инвалидностью.
Именно после этого случая Тата Кеплер предложила руководству больницы помощь — движение "Птахи" было готово своими силами и средствами построить инклюзивный туалет.
Однако на тот момент больница не согласилась, не была готова к такому развитию событий.
По словам лидера движения "Птахи", впереди — целое крыло, где на каждом этаже и в каждой палате будет удобній туалет с душевой, которым можно будет воспользоваться самостоятельно и без помощи санитаров.
Тата Кеплер выразила благодарность всем своим друзьям и неравнодушным людям, которые выделили средства на этот проект и поспособствовали его успешной реализации.
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