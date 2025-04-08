Проект "Птахи" начал строить инклюзивные туалеты — фото

Украинская общественная деятельница, продюсерка, рестораторка и волонтерка Тата Кеплер сообщила, что движение "Птахи" уже построило первый инклюзивный туалет в рамках проекта "Пісяй гідно" в одном из киевских госпиталей. Сейчас в процессе строительства находятся и другие туалеты для людей с инвалидностью.

Что важно знать о миссии проекта "Пісяй гідно"

По словам Таты Кеплер, на новый важный проект ее вдохновил случай в одном из киевских госпиталей, где она протезировала мужчину с инвалидностью.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Однажды мы пришли в N в одну больницу. У N не было двух рук, и я его протезировала. В больнице выделили этаж для ребят с ампутированными конечностями. Врачи хорошие, условия — грустные. Я зашла в туалет, где мне, целой и невредимой, было крайне не удобно: борта, пороги, дыры в полу. Ну, вот вся эта совковая хр*нь, не предполагавшая наличие людей с инвалидностью. Папа Кеплер Украинская общественная деятельница и волонтер, основательница движения "Птахи"

Фото: facebook.com/tata.kepler

Именно после этого случая Тата Кеплер предложила руководству больницы помощь — движение "Птахи" было готово своими силами и средствами построить инклюзивный туалет.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Однако на тот момент больница не согласилась, не была готова к такому развитию событий.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Но надежд я не бросила. Я постоянно говорю о том, что если хочешь что-то поменять — меняй. Пойди и подмети ты подъезд, не дожидаясь что кто-то это сделает за тебя. И вот мы пошли и подмели. Мы построили наш первый инклюзивный туалет, в проекте "Пісяй гідно" в одном замечательном киевском госпитале, — подчеркнула Тата Кеплер. Поделиться

Фото: facebook.com/tata.kepler

По словам лидера движения "Птахи", впереди — целое крыло, где на каждом этаже и в каждой палате будет удобній туалет с душевой, которым можно будет воспользоваться самостоятельно и без помощи санитаров.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Тата Кеплер выразила благодарность всем своим друзьям и неравнодушным людям, которые выделили средства на этот проект и поспособствовали его успешной реализации.