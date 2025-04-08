Проєкт "Птахи" почав будувати інклюзивні вбиральні — фото

Українська громадська діячка та волонтерка Тата Кеплер повідомила, що рух “Птахи” уже побудував першу інклюзивну вбиральню у межах проєкту “Пісяй гідно” в одному з київських шпиталів. Наразі в процесі будівництва знаходяться й інші вбиральні для людей з інвалідністю.
Головні тези:
- Рух “Птахи” будує зручні інклюзивні вбиральні з душовою на кожному поверсі в одній з київських лікарень.
- Ініціаторка проєкту Тата Кеплер висловила вдячність друзям та усім небайдужим за підтримку в реалізації цієї важливої ідеї.
Що важливо знати про місію проєкту “Пісяй гідно”
За слова Тати Кеплер, на новий важливий проєкт її надихнув випадок в одному з київських шпиталів, де вона протезувала чоловіка з інвалідністю.
Саме після цього випадку Тата Кеплер запропонувала керівництву лікарні допомогу — рух “Птахи” був готовий своїми силами та коштами побудувати інклюзивну вбиральню.
Однак на той момент шпиталь не погодився, не був готовий до такого розвитку подій.
За словами лідерки руху “Птахи”, попереду — ціле крило, де на кожному поверсі і в кожній палаті буде зручна вбиральна з душовою, якою можна буде скористатися самостійно та без допомоги санітарів.
Тата Кеплер висловила вдячність усім своїм друзям та небайдужим людям, які виділили кошти на цей проєкт та посприяли його успішній реалізації.
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