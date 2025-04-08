Проєкт "Птахи" почав будувати інклюзивні вбиральні — фото

Українська громадська діячка та волонтерка Тата Кеплер повідомила, що рух “Птахи” уже побудував першу інклюзивну вбиральню у межах проєкту “Пісяй гідно” в одному з київських шпиталів. Наразі в процесі будівництва знаходяться й інші вбиральні для людей з інвалідністю.

Що важливо знати про місію проєкту “Пісяй гідно”

За слова Тати Кеплер, на новий важливий проєкт її надихнув випадок в одному з київських шпиталів, де вона протезувала чоловіка з інвалідністю.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Якось ми прийшли до N в одну лікарню. У N не було двох рук, і я його протезувала. В лікарні виділили поверх для хлопців з ампутованими кінцівками. Лікарі хороші, умови — сумні. Я зайшла до вбиральні, де мені, цілій і неушкодженій, було вкрай не зручно: борти, пороги, дірки в підлозі. Ну, ось вся ця совкова хр*нь, яка не передбачала наявність людей з інвалідністю. Тата Кеплер Українська громадська діячка та волонтерка, засновниця руху “Птахи”

Фото: facebook.com/tata.kepler

Саме після цього випадку Тата Кеплер запропонувала керівництву лікарні допомогу — рух “Птахи” був готовий своїми силами та коштами побудувати інклюзивну вбиральню.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Однак на той момент шпиталь не погодився, не був готовий до такого розвитку подій.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Але надій я не покинула. Я постійно говорю про те, що як хочеш щось поміняти — міняй. Піди і підмети ти той підʼїзд, не чекаючи що хтось це зробить за тебе. І ось ми пішли і підмели. Ми побудували нашу першу інклюзивну вбиральню, в проєкті “Пісяй гідно” в одному чудовому київському шпиталі, — наголосила Тата Кеплер. Поширити

Фото: facebook.com/tata.kepler

За словами лідерки руху “Птахи”, попереду — ціле крило, де на кожному поверсі і в кожній палаті буде зручна вбиральна з душовою, якою можна буде скористатися самостійно та без допомоги санітарів.

Фото: facebook.com/tata.kepler

Тата Кеплер висловила вдячність усім своїм друзям та небайдужим людям, які виділили кошти на цей проєкт та посприяли його успішній реалізації.