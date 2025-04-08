Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2025 года
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Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1140-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего в течение 7 апреля на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе.
  • 7 апреля армия РФ совершила на фронте более пяти тысяч восьмисот обстрелов.

Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 926 310 (+1 290) человек,

  • танков — 10 572 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 011 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 25 860 (+43) ед,

  • РСЗО — 1 359 (+3) ед,

  • средств ПВО — 1 126 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 917 (+43) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43 227 (+107) ед,

  • специальной техники — 3 792 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Бук российских захватчиков.

В течение 7 апреля армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 74 авиаудара, в том числе сбросила 120 управляемых бомб.

Более того, враг совершил более 5800 обстрелов, из них 134 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2782 дрона-камикадзе.

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