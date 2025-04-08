Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1140-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего в течение 7 апреля на фронте произошло 159 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе.
- 7 апреля армия РФ совершила на фронте более пяти тысяч восьмисот обстрелов.
Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 926 310 (+1 290) человек,
танков — 10 572 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 22 011 (+14) ед,
артиллерийских систем — 25 860 (+43) ед,
РСЗО — 1 359 (+3) ед,
средств ПВО — 1 126 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 917 (+43) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 43 227 (+107) ед,
специальной техники — 3 792 (+2) ед.
В течение 7 апреля армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 74 авиаудара, в том числе сбросила 120 управляемых бомб.
Более того, враг совершил более 5800 обстрелов, из них 134 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2782 дрона-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-