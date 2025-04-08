Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1140-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего в течение 7 апреля на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 8 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 926 310 (+1 290) человек,

танков — 10 572 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 22 011 (+14) ед,

артиллерийских систем — 25 860 (+43) ед,

РСЗО — 1 359 (+3) ед,

средств ПВО — 1 126 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 917 (+43) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 43 227 (+107) ед,

специальной техники — 3 792 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Бук российских захватчиков. Поделиться

В течение 7 апреля армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 74 авиаудара, в том числе сбросила 120 управляемых бомб.