Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1140-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Загалом, протягом 7 квітня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі.
- 7 квітня армія РФ здійснила на фронті понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів.
Втрати армії РФ станом на 8 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 926 310 (+1 290) осіб,
танків — 10 572 (+5) од,
бойових броньованих машин — 22 011 (+14) од,
артилерійських систем — 25 860 (+43) од,
РСЗВ — 1 359 (+3) од,
засобів ППО — 1 126 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 917 (+43) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 43 227 (+107) од,
спеціальної техніки — 3 792 (+2) од.
Протягом 7 квітня армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинула 120 керованих бомб.
Ба більше ворог здійснив понад 5800 обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2782 дрони-камікадзе.
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