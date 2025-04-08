Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
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Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1140-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Загалом, протягом 7 квітня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі.
  • 7 квітня армія РФ здійснила на фронті понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів.

Втрати армії РФ станом на 8 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 926 310 (+1 290) осіб,

  • танків — 10 572 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 22 011 (+14) од,

  • артилерійських систем — 25 860 (+43) од,

  • РСЗВ — 1 359 (+3) од,

  • засобів ППО — 1 126 (+2) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 917 (+43) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 43 227 (+107) од,

  • спеціальної техніки — 3 792 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу “Бук” російських загарбників.

Протягом 7 квітня армія РФ завдала по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинула 120 керованих бомб.

Ба більше ворог здійснив понад 5800 обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2782 дрони-камікадзе.

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