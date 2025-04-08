Росія атакувала Україну балістикою й дронами — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою й дронами — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Під час нового повітряного нападу, який 8 квітня країна-агресорка РФ здійснила на мирні українські міста та села, сили ППО знищили 9 російських дронів, а ще 31 ворожий безпілотник був локаційно втрачений та не досяг своїх цілей.

Головні тези:

  • Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
  • Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Атака РФ на Україну 8 квітня — що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, росіяни розпочали новий повітряний напад близько 19:00 7 квітня.

Для нього армія Росії використала балістичну ракету Іскандер-М із району Курська — РФ та 46-ма ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із району Приморсько-Ахтарська — РФ.

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни.

Повітряні сили ЗСУ також офіційно підтвердили, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Під удар ворога потрапили Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголосили українські захисники.

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