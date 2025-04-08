Росія атакувала Україну балістикою й дронами — як відпрацювала ППО

Під час нового повітряного нападу, який 8 квітня країна-агресорка РФ здійснила на мирні українські міста та села, сили ППО знищили 9 російських дронів, а ще 31 ворожий безпілотник був локаційно втрачений та не досяг своїх цілей.
Головні тези:
- Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
- Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Атака РФ на Україну 8 квітня — що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, росіяни розпочали новий повітряний напад близько 19:00 7 квітня.
Для нього армія Росії використала балістичну ракету Іскандер-М із району Курська — РФ та 46-ма ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із району Приморсько-Ахтарська — РФ.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також офіційно підтвердили, що 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Під удар ворога потрапили Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
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