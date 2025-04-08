РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — как отработала ПВО

Во время нового воздушного нападения, которое 8 апреля страна-агрессорка РФ совершила на мирные украинские города и села, силы ПВО уничтожили 9 российских дронов, а еще 31 вражеский беспилотник был локационно потерян и не достиг своих целей.

Атака РФ на Украину 8 апреля — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, россияне приступили к новому воздушному нападению около 19:00 7 апреля.

Для него армия России использовала баллистическую ракету Искандер-М из района Курска — РФ и 46 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из района Приморско-Ахтарская — РФ.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение 9 ударных БПЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и севере страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ также официально подтвердили, что 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

Под удар врага попали Харьковщина, Днепропетровщина и Донецкая область.