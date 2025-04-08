Украинские воины взяли в плен двух граждан Китая — видео

8 апреля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской захватнической армии. По словам президента, это произошло в Донецкой области.

Китайцы воюют в составе армии РФ против Украины

Как отметил Владимир Зеленский, в распоряжении украинских воинов есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные.

Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил. Владимир Зеленский Президент Украины

На фоне последних событий украинский лидер поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

Владимир Зеленский обращает внимание международного сообщества на то, что привлечение Россией прямо и косвенно Китаю в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны.

Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужеа реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы мир был. Пленные граждане Китая находятся у Службы безопасности Украины, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он также добавил, что в настоящее время продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.