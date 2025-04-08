Украинские воины взяли в плен двух граждан Китая — видео

8 апреля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской захватнической армии. По словам президента, это произошло в Донецкой области.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленной реакции со стороны Китая и международного сообщества.
- В настоящее время работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил, чтобы выяснить все обстоятельства.
Китайцы воюют в составе армии РФ против Украины
Как отметил Владимир Зеленский, в распоряжении украинских воинов есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные.
На фоне последних событий украинский лидер поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
Владимир Зеленский обращает внимание международного сообщества на то, что привлечение Россией прямо и косвенно Китаю в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны.
Он также добавил, что в настоящее время продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.
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