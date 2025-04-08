Наступ армії РФ різко сповільнився — в НАТО розкрили причини

Високопосадовець НАТО, який говорив з журналістами на умовах анонімності, офіційно підтвердив, що наступ російських окупантів в Україні значно сповільнився — насамперед через колосальні втрати, складні погодні умови та ефективну оборону воїнів ЗСУ.

Наступ армії РФ почав захлинатися

Згідно з підрахунками Альянсу, територіальні здобутки Росії за останній місяць у п’ять разів менші, ніж п’ять місяців тому.

Одна з головних причин такої різкої зміни ситуації на фронті є краще укріплена оборона і нові методи боротьби українських воїнів.

Не можна також забувати про масове використання дронів, які стали ключовою зброєю конфлікту.

Що важливо розуміти, у листопаді 2024 року армія РФ просунулася на 730,5 км², а в березні — лише на 143 км².

З заявою з цього приводу уже виступив експерт Джордж Баррос з американського Інституту вивчення війни.

Коли ви продовжуєте боротьбу після точки, в якій ви виснажені, і точки, на якій наступальні операції ваших сил досягають кульмінації, ви можете продовжувати боротьбу, але ви отримуватимете меншу граничну віддачу. Ваш рівень виснаження буде вищим, і ви просто не будете настільки ефективними, — наголосив він. Поширити

Варто також зазначити, що бійці ЗСУ проводять успішні локальні контратаки й утримують позиції, особливо на Покровському та Торецькому напрямках.