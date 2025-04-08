Наступ армії РФ різко сповільнився — в НАТО розкрили причини

Високопосадовець НАТО, який говорив з журналістами на умовах анонімності, офіційно підтвердив, що наступ російських окупантів в Україні значно сповільнився — насамперед через колосальні втрати, складні погодні умови та ефективну оборону воїнів ЗСУ.
Головні тези:
- Зразкова оборона та нові методи боротьби українських воїнів сприяють зміні обстановки на фронті.
- Успішні локальні контратаки бійців ЗСУ також відіграли важливу роль на полі бою.
Наступ армії РФ почав захлинатися
Згідно з підрахунками Альянсу, територіальні здобутки Росії за останній місяць у п’ять разів менші, ніж п’ять місяців тому.
Одна з головних причин такої різкої зміни ситуації на фронті є краще укріплена оборона і нові методи боротьби українських воїнів.
Не можна також забувати про масове використання дронів, які стали ключовою зброєю конфлікту.
Що важливо розуміти, у листопаді 2024 року армія РФ просунулася на 730,5 км², а в березні — лише на 143 км².
З заявою з цього приводу уже виступив експерт Джордж Баррос з американського Інституту вивчення війни.
Варто також зазначити, що бійці ЗСУ проводять успішні локальні контратаки й утримують позиції, особливо на Покровському та Торецькому напрямках.
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