Наступление армии РФ резко замедлилось — в НАТО раскрыли причины

Высокопоставленное должностное лицо НАТО, говорившее с журналистами на условиях анонимности, официально подтвердило, что наступление российских оккупантов в Украине значительно замедлилось — прежде всего из-за колоссальных потерь, сложных погодных условий и эффективной обороны воинов ВСУ.
Главные тезисы
- Мощная борона и новые методы борьбы украинских воинов способствуют изменению обстановки на фронте.
- Успешные локальные контратаки бойцов ВСУ также сыграли немаловажную роль на поле боя.
Наступление армии РФ начало захлебываться
Согласно подсчетам Альянса, территориальные достижения России за последний месяц в пять раз меньше пяти месяцев назад.
Одна из главных причин такого резкого изменения ситуации на фронте — лучше укрепленная оборона и новые методы борьбы украинских воинов.
Нельзя также забывать о массовом использовании дронов, ставших ключевым оружием конфликта.
Что важно понимать, в ноябре 2024 года армия РФ продвинулась на 730,5 км, а в марте — всего на 143 км.
С заявлением на этот счет уже выступил эксперт Джордж Баррос из американского Института изучения войны.
Стоит отметить, что бойцы ВСУ проводят успешные локальные контратаки и удерживают позиции, особенно на Покровском и Торецком направлениях.
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