Высокопоставленное должностное лицо НАТО, говорившее с журналистами на условиях анонимности, официально подтвердило, что наступление российских оккупантов в Украине значительно замедлилось — прежде всего из-за колоссальных потерь, сложных погодных условий и эффективной обороны воинов ВСУ.

Наступление армии РФ начало захлебываться

Согласно подсчетам Альянса, территориальные достижения России за последний месяц в пять раз меньше пяти месяцев назад.

Одна из главных причин такого резкого изменения ситуации на фронте — лучше укрепленная оборона и новые методы борьбы украинских воинов.

Нельзя также забывать о массовом использовании дронов, ставших ключевым оружием конфликта.

Что важно понимать, в ноябре 2024 года армия РФ продвинулась на 730,5 км, а в марте — всего на 143 км.

С заявлением на этот счет уже выступил эксперт Джордж Баррос из американского Института изучения войны.

Когда вы продолжаете борьбу после точки, в которой вы истощены, и точки, на которой наступательные операции ваших сил достигают кульминации, вы можете продолжать борьбу, но вы будете получать меньшую предельную отдачу. Ваш уровень истощения будет выше, и вы просто не будете настолько эффективными, — подчеркнул он. Поделиться

Стоит отметить, что бойцы ВСУ проводят успешные локальные контратаки и удерживают позиции, особенно на Покровском и Торецком направлениях.