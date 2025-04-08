Бельгия объявила о масштабной помощи для Украины

8 апреля премьер-министр Бельгии Барт де Вевер официально подтвердил, что его страна готова выделить пакет помощи Украине в размере одного миллиарда евро. Об этом он заявил во время своего визита в Киев.
Главные тезисы
- Каждый год Бельгия будет выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы.
- Она также заинтересована в размещении бельгийского оборонного производства в Украине.
Бельгия предоставляет Украине пакет помощи на миллиард евро
О решении своей страны де Вевер объявил во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Более того, Барт де Вевер заявил о большой заинтересованности в размещении бельгийского оборонного производства в Украине.
На этом фоне он объявил о подписании сразу четырех соответствующих контрактов.
По словам политика, Бельгия настроена помочь Украине построить свои оборонные способности.
Что важно понимать, представители нового правительства Бельгии, начавшего работу 2 месяца назад, ранее не посещали Украину.
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