Бельгия объявила о масштабной помощи для Украины

8 апреля премьер-министр Бельгии Барт де Вевер официально подтвердил, что его страна готова выделить пакет помощи Украине в размере одного миллиарда евро. Об этом он заявил во время своего визита в Киев.

Бельгия предоставляет Украине пакет помощи на миллиард евро

О решении своей страны де Вевер объявил во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Каждый год мы будем выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы, — пообещал премьер-министр Бельгии. Поделиться

Более того, Барт де Вевер заявил о большой заинтересованности в размещении бельгийского оборонного производства в Украине.

На этом фоне он объявил о подписании сразу четырех соответствующих контрактов.

По словам политика, Бельгия настроена помочь Украине построить свои оборонные способности.

Также нужно заново вооружать Европу против новой агрессии России. Нам нужно сотрудничать, чтобы увидеть, как наш частный сектор может заинтересоваться в перспективе инвестировать в Украину и развивать возможности нашего ВПК. Барт де Вевер Премьер-министр Бельгии

Что важно понимать, представители нового правительства Бельгии, начавшего работу 2 месяца назад, ранее не посещали Украину.