Коли Україна отримає нові F-16 — відповідь прем’єра Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що Україна отримає два літаки F-16 від його країни до кінця 2025 року, але на запасні частини. Ще два винищувачі надійдуть уже в 2026 році.
Головні тези:
- Барт де Вевер плекає надію, що Бельгія зможе передати Україні більше винищувачів, ніж запланувала.
- Також під час візиту до Києва прем’єр Бельгії оголосив про виділення Україні одного мільярда євро допомоги.
Бельгія дотримає обіцянку щодо надання Україні F-16
Планами своєї країни Барт де Вевер поділився під час спільної з українським лідером Володимиром Зеленським прес-конфереції у Києві.
За словами політика, він плекає надію на те, що у Бельгії буде змога передати Україні ще більше винищувачів.
Наразі, як відомо, Брюссель очікує на обіцяні F-35.
До слова, у межах свого візиту до Києва він також заявив про виділення Україні одного мільярда євро допомоги.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-