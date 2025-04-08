Коли Україна отримає нові F-16 — відповідь прем’єра Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що Україна отримає два літаки F-16 від його країни до кінця 2025 року, але на запасні частини. Ще два винищувачі надійдуть уже в 2026 році.

Бельгія дотримає обіцянку щодо надання Україні F-16

Планами своєї країни Барт де Вевер поділився під час спільної з українським лідером Володимиром Зеленським прес-конфереції у Києві.

Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. Звичайно, ми будемо дотримуватися своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року. Два літаки надійдуть наступного року. Барт де Вевер Прем’єр-міністр Бельгії

За словами політика, він плекає надію на те, що у Бельгії буде змога передати Україні ще більше винищувачів.

Наразі, як відомо, Брюссель очікує на обіцяні F-35.

З боку нас жодних затримок немає. Як тільки ми отримаємо F-35, одразу Україна може отримати F-16. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо в Україну, — наголосив Барт де Вевер. Поширити

До слова, у межах свого візиту до Києва він також заявив про виділення Україні одного мільярда євро допомоги.