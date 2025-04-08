Когда Украина получит новые F-16 — ответ премьера Бельгии
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина получит новые F-16 — ответ премьера Бельгии

Бельгия сдержит обещание о предоставлении Украине F-16
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Источник:  УНИАН

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что Украина получит два самолета F-16 от его страны до конца 2025 года, но на запасные части. Еще два истребителя поступят уже в 2026 году.

Главные тезисы

  • Барт де Вевер надеется, что Бельгия сможет передать Украине больше истребителей, чем запланировала.
  • Также во время визита в Киев премьер Бельгии объявил о выделении Украине одного миллиарда евро помощи.

Бельгия сдержит обещание о предоставлении Украине F-16

Планами своей страны Барт де Вевер поделился во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году.

Барт де Вевер

Барт де Вевер

Премьер-министр Бельгии

По словам политика, он питает надежду на то, что у Бельгии будет возможность передать Украине еще больше истребителей.

Сейчас, как известно, Брюссель ожидает обещанные F-35.

Со стороны нас нет никаких задержек. Как только мы получим F-35, сразу Украина может получить F-16. Те F-16, которые мы обещали, мы сразу доставим в Украину, — подчеркнул Барт де Вевер.

К слову, в рамках своего визита в Киев он также заявил о выделении Украине одного миллиарда евро помощи.

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