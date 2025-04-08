Когда Украина получит новые F-16 — ответ премьера Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что Украина получит два самолета F-16 от его страны до конца 2025 года, но на запасные части. Еще два истребителя поступят уже в 2026 году.
Главные тезисы
- Барт де Вевер надеется, что Бельгия сможет передать Украине больше истребителей, чем запланировала.
- Также во время визита в Киев премьер Бельгии объявил о выделении Украине одного миллиарда евро помощи.
Бельгия сдержит обещание о предоставлении Украине F-16
Планами своей страны Барт де Вевер поделился во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
По словам политика, он питает надежду на то, что у Бельгии будет возможность передать Украине еще больше истребителей.
Сейчас, как известно, Брюссель ожидает обещанные F-35.
К слову, в рамках своего визита в Киев он также заявил о выделении Украине одного миллиарда евро помощи.
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