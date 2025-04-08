Залужний розкрив правду про "секретну зброю" України у Вісбадені
Категорія
Україна
Дата публікації

Залужний розкрив правду про "секретну зброю" України у Вісбадені

Валерій Залужний
Залужний розповів про штаб у Вісбадені
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Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вирішив розповісти подробиці створення військового штабу в німецькому Вісбадені у 2022 році, який став "секретною зброєю" у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації.

Головні тези:

  • Ідея логістичного оперативного штабу в Вісбадені була реалізована завдяки підтримці Великої Британії.
  • Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії України з її партнерами.

Залужний розповів про штаб у Вісбадені

Ексголовнокомандувач ЗСУ нагадав про те, що після 24 лютого 2022 року військова допомога від союзників Києва суттєво зросла.

Саме тоді Україна почала отримувати багато різноманітної зброї і техніки, а з цим — і нові виклики, пов’язані з її доставкою та ремонтом.

Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені.

Валерій Залужний

Валерій Залужний

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії

Потім прийшло розуміння, що Україні та її союзникам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій.

Саме на цьому тлі вперше виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу.

Цю ідею вдалося втілити в життя завдяки підтримці офіційного Лондона.

І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць, — наголосив Залужний.

За його словами, саме цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з союзниками Києва щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них.

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