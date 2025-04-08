Залужный раскрыл правду о "секретном оружии" Украины в Висбадене
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный раскрыл правду о "секретном оружии" Украины в Висбадене

Валерий Залужный
Залужный рассказал о штабе в Висбадене
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Экс-головнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный решил рассказать о подробностях создания военного штаба в немецком Висбадене в 2022 году, который стал "секретным оружием" в планировании операций и формировании потребностей для их реализации.

Главные тезисы

  • Идея логистического оперативного штаба в Висбадене была реализована благодаря поддержке Великобритании.
  • Эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия Украины с ее партнерами.

Залужный рассказал о штабе в Висбадене

Экс-главнокомандующий ВСУ напомнил о том, что после 24 февраля 2022 года военная помощь от союзников Киева существенно возросла.

Именно тогда Украина начала получать много разнообразного оружия и техники, а с этим и новые вызовы, связанные с ее доставкой и ремонтом.

Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте (Германия). Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене.

Валерий Залужный

Валерий Залужный

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании

Затем пришло понимание, что Украине и ее союзникам необходим совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций.

Именно на этом фоне впервые возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность.

Эту идею удалось претворить в жизнь благодаря поддержке официального Лондона.

И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы, — отметил Залужный.

По его словам, именно эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с союзниками Киева по поводу будущих военных операций и формирования потребностей под них.

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