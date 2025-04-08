Залужный раскрыл правду о "секретном оружии" Украины в Висбадене

Экс-головнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный решил рассказать о подробностях создания военного штаба в немецком Висбадене в 2022 году, который стал "секретным оружием" в планировании операций и формировании потребностей для их реализации.
Главные тезисы
- Идея логистического оперативного штаба в Висбадене была реализована благодаря поддержке Великобритании.
- Эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия Украины с ее партнерами.
Залужный рассказал о штабе в Висбадене
Экс-главнокомандующий ВСУ напомнил о том, что после 24 февраля 2022 года военная помощь от союзников Киева существенно возросла.
Именно тогда Украина начала получать много разнообразного оружия и техники, а с этим и новые вызовы, связанные с ее доставкой и ремонтом.
Затем пришло понимание, что Украине и ее союзникам необходим совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций.
Именно на этом фоне впервые возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность.
Эту идею удалось претворить в жизнь благодаря поддержке официального Лондона.
По его словам, именно эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с союзниками Киева по поводу будущих военных операций и формирования потребностей под них.
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