ВСУ уничтожили еще более 270 единиц вооружения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили еще более 270 единиц вооружения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2025 года
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Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1144-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
  • Армия РФ привлекла для поражения 2789 дронов-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 931 450 (+1 240) человек;

  • танков — 10 591 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 055 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 26 092 (+49) ед;

  • РСЗО — 1 362 (+2) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 278 (+78) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43 807 (+128) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудара, сбросив 183 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 2789 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, два РСЗО, одну артиллерийскую систему и два средства ПВО.

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