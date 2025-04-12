ВСУ уничтожили еще более 270 единиц вооружения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1144-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 931 450 (+1 240) человек;

танков — 10 591 (+11) ед;

боевых бронированных машин — 22 055 (+7) ед;

артиллерийских систем — 26 092 (+49) ед;

РСЗО — 1 362 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 278 (+78) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 43 807 (+128) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудара, сбросив 183 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 2789 дронов-камикадзе.