ВСУ уничтожили еще более 270 единиц вооружения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1144-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
- Армия РФ привлекла для поражения 2789 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 931 450 (+1 240) человек;
танков — 10 591 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 22 055 (+7) ед;
артиллерийских систем — 26 092 (+49) ед;
РСЗО — 1 362 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 278 (+78) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 43 807 (+128) ед;
Как отмечает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудара, сбросив 183 управляемых бомб.
Кроме того, враг совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 2789 дронов-камикадзе.
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