Після зустрічі з представником РФ Дмітрієвим у Вашингтоні спецпосланник США Стів Віткофф зустрівся згодом з Трампом у Білому домі й передав йому чіткий меседж, що для швидкого результату в переговорах слід передати Росії чотири області України.

Віткофф пропонував віддати РФ чотири українські області

Про це пише агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За словами Віткоффа, найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні могла б стати підтримка стратегії, що передає передачу Росії права власності на чотири східних українських регіони, які вона намагалася незаконно анексувати у 2022 році.

Це була теза, яку Віткофф висловлював і раніше, в тому числі в інтервʼю одіозному ведучому Такеру Карлсону минулого місяця. Але це неодноразово категорично відкидав офіційний Київ, а також деякі американські та європейські представники влади.

Тим часом спецпредставник США Кіт Келлог під час зустрічі з Трампом виступив проти такої позиції Віткоффа. Він заявив, що Україна, хоча й готова обговорювати деякі умови щодо окупованих територій, ніколи не погодиться в односторонньому порядку на те, щоби віддати їх Росії. Тоді зустріч завершилася без рішення Трампа щодо можливості змінити стратегію. Поширити

Видання також зазначає, що під час приїзду Дмітрієва до Вашингтона Стів Віткофф запросив його на вечерю до власної резиденції разом із послом РФ у США. Це одразу стривожило Білий дім та Держдеп. За усталеною практикою, офіційні особи США уникають приймати вдома посадовців з Росії, які можуть мати технологічні розвідувальні можливості. Вечеря була перенесена і замість цього відбулася в Білому домі.

Водночас вказується й на те, що окремі республіканці в Конгресі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа, що звернулися до радника з питань нацбезпеки Майка Волтца та держсекретаря Марка Рубіо.

Нагадаємо, 11 квітня спецпосланник США Стів Віткофф, який відіграє ключову роль у процесі переговорів з Росією щодо встановлення миру в Україні, у Санкт-Петербурзі зустрівся з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому в Кремлі повідомили, що крім обговорення «різних аспектів українського врегулювання», можлива також розмова про потенційну зустріч Путіна з президентом США.