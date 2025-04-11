В Белом доме обсуждали территориальные уступки Украины России — что известно

После встречи с представителем РФ Дмитриевым в Вашингтоне спецпосланник США Стив Виткофф встретился впоследствии с Трампом в Белом доме и передал ему четкий месседж, что для скорейшего результата в переговорах следует передать России четыре области Украины.

Виткофф предлагал отдать РФ четыре украинских области

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По словам Виткоффа, самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине могла бы стать поддержка стратегии, передающей передачу России права собственности на четыре восточных украинских региона, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году.

Это был тезис, который Виткофф высказывал и раньше, в том числе в интервью одиозному ведущему Такеру Карлсону в прошлом месяце. Но это неоднократно отвергал официальный Киев, а также некоторые американские и европейские представители власти.

Между тем спецпредставитель США Кит Келлог во время встречи с Трампом выступил против такой позиции Уиткоффа. Он заявил, что Украина, хотя и готова обсуждать некоторые условия по оккупированным территориям, никогда не согласится в одностороннем порядке на то, чтобы отдать их России. Тогда встреча завершилась без решения Трампа о возможности изменить стратегию. Поделиться

Издание также отмечает, что во время приезда Дмитриева в Вашингтон Стив Виткофф пригласил его на ужин в собственную резиденцию вместе с послом РФ в США. Это сразу встревожило Белый дом и Госдеп. По сложившейся практике, официальные лица США избегают принимать дома чиновников из России, которые могут обладать технологическими разведывательными возможностями. Ужин был перенесен и вместо этого состоялся в Белом доме.

В то же время указывается и на то, что отдельные республиканцы в Конгрессе были настолько озабочены очевидной пророссийской позицией Виткоффа, что обратились к советнику по вопросам нацбезопасности Майку Волтцу и госсекретарю Марку Рубио.

Напомним, 11 апреля спецпосланник США Стив Виткофф, играющий ключевую роль в процессе переговоров с Россией по установлению мира в Украине, в Санкт-Петербурге встретился с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в Кремле сообщили, что помимо обсуждения «различных аспектов украинского урегулирования» возможен также разговор о потенциальной встрече Путина с президентом США.