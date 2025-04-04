"РФ снова нарушила энергетическое перемирие". Зеленский заявил об атаке на Херсонскую ТЭЦ

Российская Федерация еще раз нарушила условия энергетического перемирия с Украиной. Кафиры ударили fpv-дроном по Херсонской ТЭЦ.

Россия ударила fpv-дроном по Херсонской ТЭЦ

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения.

Сегодня же в Херсоне новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по объекту энергетики — по Херсонской ТЭЦ. Владимир Зеленский Президент Украины

Он считает, что такие удары не могут быть случайностью, ведь россияне знают, что это объект энергетики и такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне.

Все российские обещания оканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них — это пустое слово. Для этого нужно давление — достаточное давление на Россию, чтобы они ощущали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждый день, когда они уносят жизни людей и затягивают войну. Поделиться

При посредничестве США Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.

Однако, несмотря на договоренности, русские войска почти сразу нарушили их. Уже были атакованы энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

В частности, 1 апреля российская армия повредила энергообъект в Херсоне, тогда без света остались 45 тысяч жителей.