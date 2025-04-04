"РФ снова нарушила энергетическое перемирие". Зеленский заявил об атаке на Херсонскую ТЭЦ

Российская Федерация еще раз нарушила условия энергетического перемирия с Украиной. Кафиры ударили fpv-дроном по Херсонской ТЭЦ.
Главные тезисы
- Российская Федерация нарушила соглашение об энергетическом перемирии, атакуя Херсонскую теплоэлектроцентраль с помощью FPV-дрона.
- Президент Украины Зеленский обратил внимание на недопустимость подобных ударов и призвал к должному давлению на РФ.
- Российские войска почти сразу нарушили условия атаки энергетических объектов в нескольких областях Украины после вступления в силу перемирия.
Россия ударила fpv-дроном по Херсонской ТЭЦ
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения.
Он считает, что такие удары не могут быть случайностью, ведь россияне знают, что это объект энергетики и такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне.
При посредничестве США Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта.
Однако, несмотря на договоренности, русские войска почти сразу нарушили их. Уже были атакованы энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.
В частности, 1 апреля российская армия повредила энергообъект в Херсоне, тогда без света остались 45 тысяч жителей.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-