"РФ знову порушила енергетичне перемир'я". Зеленський заявив про атаку на Херсонську ТЕЦ
Категорія
Україна
Дата публікації

"РФ знову порушила енергетичне перемир'я". Зеленський заявив про атаку на Херсонську ТЕЦ

Володимир Зеленський
Зеленський

Російська Федерація вкотре порушила умови енергетичного перемир'я з Україною. Окупанти вдарили fpv-дроном по Херсонській ТЕЦ.

Головні тези:

  • Російська Федерація порушила угоду про енергетичне перемир'я, атакуючи Херсонську ТЕЦ за допомогою FPV-дрону.
  • Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на недопустимість подібних ударів та закликав до належного тиску на РФ.
  • Попри домовленості про перемир'я, російські війська майже відразу порушили умови, атакуючи енергетичні об'єкти в кількох областях України.

Росія вдарила fpv-дроном по Херсонській ТЕЦ

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

Сьогодні ж у Херсоні — новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики — по Херсонській ТЕЦ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він вважає, що такі удари не можуть бути випадковістю, адже росіяни знають, що це обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні.

Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них — це пусте слово. І тому потрібен тиск — достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну.

За посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак попри домовленості російські війська майже відразу порушили їх. Вже було атаковано енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

Зокрема 1 квітня російська армія пошкодила енергооб'єкт у Херсоні, тоді без світла залишилися 45 тисяч жителів.

Також Генеральний штаб ЗСУ опублікував заяву про дотримання умов енергетичного перемир’я з боку Сил оборони.

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