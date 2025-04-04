"РФ знову порушила енергетичне перемир'я". Зеленський заявив про атаку на Херсонську ТЕЦ

Росія вдарила fpv-дроном по Херсонській ТЕЦ

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

Сьогодні ж у Херсоні — новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики — по Херсонській ТЕЦ. Володимир Зеленський Президент України

Він вважає, що такі удари не можуть бути випадковістю, адже росіяни знають, що це обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні.

Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них — це пусте слово. І тому потрібен тиск — достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Поширити

За посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак попри домовленості російські війська майже відразу порушили їх. Вже було атаковано енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

Зокрема 1 квітня російська армія пошкодила енергооб'єкт у Херсоні, тоді без світла залишилися 45 тисяч жителів.