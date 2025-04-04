"РФ знову порушила енергетичне перемир'я". Зеленський заявив про атаку на Херсонську ТЕЦ

Російська Федерація вкотре порушила умови енергетичного перемир'я з Україною. Окупанти вдарили fpv-дроном по Херсонській ТЕЦ.
Головні тези:
- Російська Федерація порушила угоду про енергетичне перемир'я, атакуючи Херсонську ТЕЦ за допомогою FPV-дрону.
- Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на недопустимість подібних ударів та закликав до належного тиску на РФ.
- Попри домовленості про перемир'я, російські війська майже відразу порушили умови, атакуючи енергетичні об'єкти в кількох областях України.
Росія вдарила fpv-дроном по Херсонській ТЕЦ
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.
Він вважає, що такі удари не можуть бути випадковістю, адже росіяни знають, що це обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні.
За посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.
Однак попри домовленості російські війська майже відразу порушили їх. Вже було атаковано енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях.
Зокрема 1 квітня російська армія пошкодила енергооб'єкт у Херсоні, тоді без світла залишилися 45 тисяч жителів.
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