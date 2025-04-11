Россия выдвинула США новое требование касательно санкций — Штаты игнорируют
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Политика
Дата публикации

Россия выдвинула США новое требование касательно санкций — Штаты игнорируют

Лавров
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Источник:  online.ua

11 апреля стало известно, что специальный представитель президента США Стив Виткофф прибыл с визитом в Россию, где встретился с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым. На фоне последних событий Кремль потребовал от Штатов отмены санкций против гражданской авиации РФ.

Главные тезисы

  • Россия добивается снятия санкций с "Аэрофлота" в рамках возобновления авиасообщения между Россией и США.
  • Соединенные Штаты до сих пор не ответили на требование Москвы.

Москва требует снять санкции с гражданской авиации

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Скандальный российский дипломат решил поразмышлять о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США.

По словам последнего, снятие санкций с "Аэрофлота" было бы целесообразным в рамках этого процесса.

Лавров также подтвердил, что российские власти уже обратились к США с таким требованием еще месяц назад, однако Вашингтон до сих пор ничего не ответил.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва снова напомнила об этом американской делегации во время переговоров в Стамбуле 10 апреля.

Честно говоря, просто не имел возможности еще с ними связаться. Возможно, там и были какие-то сдвиги, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возврат к нормальности.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что вскоре состоятся переговоры специального представителя президента США Стива Виткоффа и российского диктатора Владимира Путина.

Будут ли они обсуждать снятие санкции с России — не сообщается.

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