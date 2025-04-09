Еще одна горячая точка. Путин выбрал новую мишень в Европе

Власти Великобритании бьют тревогу из-за резкого обострения ситуации на Западных Балканах. По мнению лидеров региона, российский диктатор Владимир Путин воспользуется этим моментом.
Главные тезисы
- Путин может использовать этническую и религиозную напряженность на Западных Балканах в своих целях.
- Россия попытается создать новые проблемы на границах ЕС.
Чего дальше ждать от Путина
По мнению британских политиков и чиновников, в последнее время именно Западные Балканы превратились в "еще одну горячую точку".
Об этом публично предупредил шеф британской дипломатии Дэвид Лемми.
По его словам, несмотря на то, что Россия продолжает войну против Украины, она также оказывает сильное влияние на этот регион.
Все больше европейских лидеров взволнованы из-за того, что Путин попытается использовать в своих целях этническую и религиозную напряженность на Балканах.
Существует высокая вероятность того, что Москва будет пытаться разжечь дальнейшие беспорядки, укрепив свои интересы и создав еще больше проблем на границах ЕС.
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