Конгрессвумен Спартц цинично обозвала Зеленского "идиотом и мошенником"
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Политика
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Конгрессвумен Спартц цинично обозвала Зеленского "идиотом и мошенником"

Спартц выступила с новым скандальным заявлением
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Источник:  online.ua

Американская конгрессвумен Виктория Спартц набросилась с обвинениями на издание The Telegraph за якобы перекручивание ее заявлений в новом интервью, а также публично попыталась унизить украинского лидера Владимира Зеленского и парламент страны.

Главные тезисы

  • Виктория Спартц заявила, что не считает диктатора Владимира Путина идиотом.
  • Она также начала уверять, что Украина не сможет освободить все свои территории от российской оккупации.

Спартц выступила с новым скандальным заявлением

Американская политик начала жаловаться на то, что заголовок интервью на сайте Telegraph "намеренно искажает" ее позицию по отношению к Украине.

В этом она почему-то обвинила “пропагандистскую машину Зеленского” и добавила, что ее и президента США Дональда Трампа пытаются очернить.

Об этом сказано в заявлении на официальном сайте Виктории Спартца.

Конгрессвумен возмущена тем, что сначала в материале журналисты использовали кавычки, чтобы, мол, перекрутить то, чего она никогда не говорила.

По словам Спартц, впоследствии издание удалило кавычки, но оставило двоеточие, "чтобы создать видимость этого ложного утверждения".

Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую борьбу с Россией. К сожалению, если вашей страной руководят такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это губительное дело, — цинично заявила Виктория Спартц.

На этом скандальная политик не остановилась и добавила, что российский диктатор Владимир Путин "может быть злым, но он не идиот".

Текущая реальность на местах такова, что Украина не может вернуть свои территории и не может согласиться отдать их навсегда.

Виктория Спартц

Виктория Спартц

Американская конгрессвумен

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