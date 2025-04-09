Американская конгрессвумен Виктория Спартц набросилась с обвинениями на издание The Telegraph за якобы перекручивание ее заявлений в новом интервью, а также публично попыталась унизить украинского лидера Владимира Зеленского и парламент страны.

Спартц выступила с новым скандальным заявлением

Американская политик начала жаловаться на то, что заголовок интервью на сайте Telegraph "намеренно искажает" ее позицию по отношению к Украине.

В этом она почему-то обвинила “пропагандистскую машину Зеленского” и добавила, что ее и президента США Дональда Трампа пытаются очернить.

Об этом сказано в заявлении на официальном сайте Виктории Спартца.

Конгрессвумен возмущена тем, что сначала в материале журналисты использовали кавычки, чтобы, мол, перекрутить то, чего она никогда не говорила.

По словам Спартц, впоследствии издание удалило кавычки, но оставило двоеточие, "чтобы создать видимость этого ложного утверждения".

Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую борьбу с Россией. К сожалению, если вашей страной руководят такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это губительное дело, — цинично заявила Виктория Спартц. Поделиться

На этом скандальная политик не остановилась и добавила, что российский диктатор Владимир Путин "может быть злым, но он не идиот".