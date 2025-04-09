Конгрессвумен Спартц цинично обозвала Зеленского "идиотом и мошенником"

Американская конгрессвумен Виктория Спартц набросилась с обвинениями на издание The Telegraph за якобы перекручивание ее заявлений в новом интервью, а также публично попыталась унизить украинского лидера Владимира Зеленского и парламент страны.
Главные тезисы
- Виктория Спартц заявила, что не считает диктатора Владимира Путина идиотом.
- Она также начала уверять, что Украина не сможет освободить все свои территории от российской оккупации.
Спартц выступила с новым скандальным заявлением
Американская политик начала жаловаться на то, что заголовок интервью на сайте Telegraph "намеренно искажает" ее позицию по отношению к Украине.
В этом она почему-то обвинила “пропагандистскую машину Зеленского” и добавила, что ее и президента США Дональда Трампа пытаются очернить.
Об этом сказано в заявлении на официальном сайте Виктории Спартца.
Конгрессвумен возмущена тем, что сначала в материале журналисты использовали кавычки, чтобы, мол, перекрутить то, чего она никогда не говорила.
По словам Спартц, впоследствии издание удалило кавычки, но оставило двоеточие, "чтобы создать видимость этого ложного утверждения".
На этом скандальная политик не остановилась и добавила, что российский диктатор Владимир Путин "может быть злым, но он не идиот".
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