Конгресвумен Спартц цинічно обізвала Зеленського "ідіотом і шахраєм"
Категорія
Політика
Дата публікації

Конгресвумен Спартц цинічно обізвала Зеленського "ідіотом і шахраєм"

Спартц виступила з новою скандальною заявою
Джерело:  online.ua

Американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулася зі звинуваченнями на видання The Telegraph за нібито перекручення її заяв в новому інтерв'ю, а також публічно спробувала принизити українського лідера Володимира Зеленського та парламент країни.

Головні тези:

  • Вікторія Спартц заявила, що не вважає диктатора Володимира Путіна ідіотом.
  • Вона також почала запевняти, що Україна не зможе звільнити усі свої території від російської окупації.

Спартц виступила з новою скандальною заявою

Американська політикиня почала скаржитися на те, що заголовок інтерв’ю на сайті Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України.

У цьому вона чомусь звинуватила “пропагандистську машину Зеленського” та додала, що її та президента США Дональда Трампа намагаються очорнити.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Вікторії Спартц.

Конгресвумен обурена тим, що спочатку у матеріалі журналісти використовували лапки, щоб, мовляв, перекрутити те, чого вона ніколи не говорила.

За словами Спартц, згодом видання видалило лапки, але залишило двокрапку, “щоб створити видимість цього неправдивого твердження".

Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це згубна справа, — цинічно заявила Вікторія Спартц.

На цьому скандальна політикиня не зупинилася, й додала, що російський диктатор Володимир Путін “може бути злим, але він не ідіот”.

Поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися віддати їх назавжди.

Вікторія Спартц

Вікторія Спартц

Американська конгресвумен

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