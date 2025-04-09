Американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулася зі звинуваченнями на видання The Telegraph за нібито перекручення її заяв в новому інтерв'ю, а також публічно спробувала принизити українського лідера Володимира Зеленського та парламент країни.

Спартц виступила з новою скандальною заявою

Американська політикиня почала скаржитися на те, що заголовок інтерв’ю на сайті Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України.

У цьому вона чомусь звинуватила “пропагандистську машину Зеленського” та додала, що її та президента США Дональда Трампа намагаються очорнити.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Вікторії Спартц.

Конгресвумен обурена тим, що спочатку у матеріалі журналісти використовували лапки, щоб, мовляв, перекрутити те, чого вона ніколи не говорила.

За словами Спартц, згодом видання видалило лапки, але залишило двокрапку, “щоб створити видимість цього неправдивого твердження".

Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це згубна справа, — цинічно заявила Вікторія Спартц. Поширити

На цьому скандальна політикиня не зупинилася, й додала, що російський диктатор Володимир Путін “може бути злим, але він не ідіот”.