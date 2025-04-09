Конгресвумен Спартц цинічно обізвала Зеленського "ідіотом і шахраєм"

Американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулася зі звинуваченнями на видання The Telegraph за нібито перекручення її заяв в новому інтерв'ю, а також публічно спробувала принизити українського лідера Володимира Зеленського та парламент країни.
Головні тези:
- Вікторія Спартц заявила, що не вважає диктатора Володимира Путіна ідіотом.
- Вона також почала запевняти, що Україна не зможе звільнити усі свої території від російської окупації.
Спартц виступила з новою скандальною заявою
Американська політикиня почала скаржитися на те, що заголовок інтерв’ю на сайті Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України.
У цьому вона чомусь звинуватила “пропагандистську машину Зеленського” та додала, що її та президента США Дональда Трампа намагаються очорнити.
Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Вікторії Спартц.
Конгресвумен обурена тим, що спочатку у матеріалі журналісти використовували лапки, щоб, мовляв, перекрутити те, чого вона ніколи не говорила.
За словами Спартц, згодом видання видалило лапки, але залишило двокрапку, “щоб створити видимість цього неправдивого твердження".
На цьому скандальна політикиня не зупинилася, й додала, що російський диктатор Володимир Путін “може бути злим, але він не ідіот”.
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