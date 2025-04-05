"Це катастрофа". Експерти проаналізували новий проєкт угоди про надра

Аналітики видання Politico дійшли висновку, що "гра з корисними копалинами", яку команда українського лідера Володимира Зеленського розпочала, щоб заручитися підтримкою Дональда Трампа, перетворилася на політичну катастрофу для України.

Що не так з угодою про надра

Журналісти звертають увагу на те, що офіційний Київ використав пропозицію про видобуток цінних металів, щоб підштовхнути Білий дім до продовження підтримки України на тлі її війни з Росією.

Однак головна проблема полягає в тому, що Трамп зацікавлений в Україні лише тоді, коли йдеться про вичавлювання з неї грошей, а не про допомогу в забезпеченні стабільного повоєнного миру.

Пропозиція про цінні метали була явним моментом безпеки для України. У неї є критично важливі ресурси, такі як титан, уран та інші. І якщо Росія отримає ці ресурси, це буде катастрофою для союзників Києва, — заявив один з інсайдерів. Поширити

За словами аналітиків, те, чого команда Трампа добивається від України у межах нового проєкту угоди, вже перетворилося на політичну катастрофу.

Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів. Ба більше, видобуток будь-яких копалин обійдеться в мільярди і може зайняти десятиліття — а це зовсім не ті терміни, які уявляв собі Трамп. Поширити

Наразі Україна не хоче провокувати черговий напад гніву у Трампа, тому публічно Київ не критикує цей документ.