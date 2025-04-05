"Це катастрофа". Експерти проаналізували новий проєкт угоди про надра

Аналітики видання Politico дійшли висновку, що "гра з корисними копалинами", яку команда українського лідера Володимира Зеленського розпочала, щоб заручитися підтримкою Дональда Трампа, перетворилася на політичну катастрофу для України.
Головні тези:
- Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів.
- Трамп наразі не усвідомлює, як насправді будуть реалізовувати угоду та скільки часу це займе.
Що не так з угодою про надра
Журналісти звертають увагу на те, що офіційний Київ використав пропозицію про видобуток цінних металів, щоб підштовхнути Білий дім до продовження підтримки України на тлі її війни з Росією.
Однак головна проблема полягає в тому, що Трамп зацікавлений в Україні лише тоді, коли йдеться про вичавлювання з неї грошей, а не про допомогу в забезпеченні стабільного повоєнного миру.
За словами аналітиків, те, чого команда Трампа добивається від України у межах нового проєкту угоди, вже перетворилося на політичну катастрофу.
Наразі Україна не хоче провокувати черговий напад гніву у Трампа, тому публічно Київ не критикує цей документ.
Однак команда Зеленського все ж не полишає спроб обережно підправити запропоновану угоду, не викликаючи роздратування у президента США.
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