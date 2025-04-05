"Це катастрофа". Експерти проаналізували новий проєкт угоди про надра
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Це катастрофа". Експерти проаналізували новий проєкт угоди про надра

Що не так з угодою про надра
Джерело:  Politico

Аналітики видання Politico дійшли висновку, що "гра з корисними копалинами", яку команда українського лідера Володимира Зеленського розпочала, щоб заручитися підтримкою Дональда Трампа, перетворилася на політичну катастрофу для України.

Головні тези:

  • Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів.
  • Трамп наразі не усвідомлює, як насправді будуть реалізовувати угоду та скільки часу це займе.

Що не так з угодою про надра

Журналісти звертають увагу на те, що офіційний Київ використав пропозицію про видобуток цінних металів, щоб підштовхнути Білий дім до продовження підтримки України на тлі її війни з Росією.

Однак головна проблема полягає в тому, що Трамп зацікавлений в Україні лише тоді, коли йдеться про вичавлювання з неї грошей, а не про допомогу в забезпеченні стабільного повоєнного миру.

Пропозиція про цінні метали була явним моментом безпеки для України. У неї є критично важливі ресурси, такі як титан, уран та інші. І якщо Росія отримає ці ресурси, це буде катастрофою для союзників Києва, — заявив один з інсайдерів.

За словами аналітиків, те, чого команда Трампа добивається від України у межах нового проєкту угоди, вже перетворилося на політичну катастрофу.

Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів. Ба більше, видобуток будь-яких копалин обійдеться в мільярди і може зайняти десятиліття — а це зовсім не ті терміни, які уявляв собі Трамп.

Наразі Україна не хоче провокувати черговий напад гніву у Трампа, тому публічно Київ не критикує цей документ.

Однак команда Зеленського все ж не полишає спроб обережно підправити запропоновану угоду, не викликаючи роздратування у президента США.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в НАТО. Рютте відреагував на скандальні заяви Трампа
Рютте
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Мінфіну США розкритикував деяких членів команди Зеленського
Бессент невдоволений роботою радників Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп втрачає терпіння щодо Путіна. Що насправді відбувається у Білому домі
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?