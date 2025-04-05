Аналитики издания Politico пришли к выводу, что "игра с полезными ископаемами", которую команда украинского лидера Владимира Зеленского начала, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа, превратилась в политическую катастрофу для Украины.

Что не так с соглашением о недрах

Журналисты обращают внимание на то, что официальный Киев использовал предложение о добыче ценных металлов, чтобы подтолкнуть Белый дом к продолжению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.

Однако главная проблема заключается в том, что Трамп заинтересован в Украине только тогда, когда речь идет о выжимании из нее денег, а не о помощи в обеспечении стабильного послевоенного мира.

Предложение о ценных металлах было явным моментом безопасности для Украины. Она имеет критически важные ресурсы, такие как титан, уран и другие. И если Россия получит эти ресурсы, это будет крушением для союзников Киева, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

По словам аналитиков, то, чего команда Трампа добивается от Украины в рамках нового проекта соглашения, уже превратилось в политическую катастрофу.

Украина может даже не получить все обещанные ею огромные ресурсы. Более того, добыча любых ископаемых обойдется в миллиарды и может занять десятилетия — а это вовсе не те сроки, которые представлял себе Трамп. Поделиться

Пока Украина не хочет провоцировать очередную волну гнева у Трампа, поэтому публично Киев не критикует этот документ.