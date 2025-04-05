"Это катастрофа". Эксперты проанализировали новый проект соглашения о недрах

Аналитики издания Politico пришли к выводу, что "игра с полезными ископаемами", которую команда украинского лидера Владимира Зеленского начала, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа, превратилась в политическую катастрофу для Украины.
Главные тезисы
- Украина может даже не получить все обещанные ею огромные ресурсы.
- Трамп пока не осознает, как действительно будут реализовывать соглашение и сколько времени это займет.
Что не так с соглашением о недрах
Журналисты обращают внимание на то, что официальный Киев использовал предложение о добыче ценных металлов, чтобы подтолкнуть Белый дом к продолжению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.
Однако главная проблема заключается в том, что Трамп заинтересован в Украине только тогда, когда речь идет о выжимании из нее денег, а не о помощи в обеспечении стабильного послевоенного мира.
По словам аналитиков, то, чего команда Трампа добивается от Украины в рамках нового проекта соглашения, уже превратилось в политическую катастрофу.
Пока Украина не хочет провоцировать очередную волну гнева у Трампа, поэтому публично Киев не критикует этот документ.
Однако команда Зеленского все же не оставляет попыток осторожно подправить предложенное соглашение, не вызывая раздражения у президента США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-