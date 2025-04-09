США відреагували на участь громадян Китаю у війні проти України

За словами спікерки Державного департаменту США Теммі Брюс, на тлі оприлюднення доказів участі громадян КНР у війні проти України Штати вкотре вказують на ролі Китаю у підтримці російської агресії.
Головні тези:
- США нагадали про роль Пекіна у підтримці російської агресії в Україні.
- Китай є головним постачальником Росії товарів, необхідних для ведення війни.
США озвучили свою позицію
За словами речниці дипломатичного відомства, команда Дональда Трампа уже ознайомилася з заявами офіційного Києва про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі армії РФ.
Теммі Брюс наголосила, що американська влада вважає ці повідомлення "тривожними".
На тлі останніх подій вона вкотре нагадала, що Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні.
За словами самого Дональда Трампа, подальша співпраця між "цими двома ядерними державами лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".
Як уже згадувалося раніше, 8 квітня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в Донецькій області бійці ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
Після цього президент наказав главі МЗС негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
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