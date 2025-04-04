Що відбувається у Бєлгородській області — дані генерала Каволі

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі повідомив, що Сили оборони України дійсно увійшли на російську Бєлгородщину, таким чином розширивши свою присутність на території ворога.

Каволі описав ситуацію на Бєлгородщині

Згідно з даними генерала, станом на сьогодні значні сили утримують чималу — хоча й зменшену, але все ж таки суттєву — частину території в Курській області Росії.

І вони (ЗСУ — ред.) утримують дуже вигідні з оборонного погляду позиції південніше, у Бєлгородській області... Українці кілька тижнів тому почали невеликий контрнаступ на території Росії (у Бєлгородській області). Тож у цьому районі все ще триває протистояння зі змінним успіхом. Крістофер Каволі Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал

Що важливо розуміти, саме Каволі — перший військовий чиновник, який підтвердив, що Сили оборони України пробилися на російську Бєлгородщину.

За словами американського генерала, наразі українська армія займає міцні оборонні позиції на цій ділянці фронту.

Окрім того, бійці ЗСУ щотижня покращують свої можливості з набору і навчання нових солдатів для їхнього зміцнення.