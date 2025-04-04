Что происходит в Белгородской области — данные генерала Каволи

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что Силы обороны Украины действительно вошли на российскую Белгородщину, таким образом расширив свое присутствие на территории врага.

Каволи описал ситуацию на Белгородщине

Согласно данным генерала, по состоянию на сегодняшний день значительные силы удерживают немалую — хотя и уменьшенную, но все же существенную — часть территории в Курской области России.

И они (ВСУ — ред.) удерживают очень выгодные с оборонной точки зрения позиции южнее, в Белгородской области... Украинцы несколько недель назад начали небольшое контрнаступление на территории России (в Белгородской области). Так что в этом районе все еще продолжается противостояние с переменным успехом. Кристофер Каволи Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал

Что важно понимать, именно Каволи — первый военный чиновник, подтвердивший, что Силы обороны Украины пробились на российскую Белгородщину.

По словам американского генерала, сейчас украинская армия занимает крепкие оборонительные позиции на этом участке фронта.

Кроме того, бойцы ВСУ еженедельно улучшают свои возможности по набору и обучению новых солдат для их укрепления.