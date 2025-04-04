Что происходит в Белгородской области — данные генерала Каволи

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что Силы обороны Украины действительно вошли на российскую Белгородщину, таким образом расширив свое присутствие на территории врага.
Главные тезисы
- Украинская армия занимает оборонительные позиции на этом участке фронта.
- Генерал Каволи является первым военным чиновником, подтвердившим украинское присутствие в Белгородской области.
Каволи описал ситуацию на Белгородщине
Согласно данным генерала, по состоянию на сегодняшний день значительные силы удерживают немалую — хотя и уменьшенную, но все же существенную — часть территории в Курской области России.
Что важно понимать, именно Каволи — первый военный чиновник, подтвердивший, что Силы обороны Украины пробились на российскую Белгородщину.
По словам американского генерала, сейчас украинская армия занимает крепкие оборонительные позиции на этом участке фронта.
Кроме того, бойцы ВСУ еженедельно улучшают свои возможности по набору и обучению новых солдат для их укрепления.
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