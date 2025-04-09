США отреагировали на участие граждан Китая в войне против Украины

По словам спикера Государственного департамента США Темми Брюс, на фоне обнародования доказательств участия граждан КНР в войне против Украины Штаты в очередной раз указывают на роль Китая в поддержке российской агрессии.

США озвучили свою позицию

По словам спикера дипломатического ведомства, команда Дональда Трампа уже ознакомилась с заявлениями официального Киева о захвате в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ.

Темми Брюс подчеркнула, что американские власти считают эти сообщения "тревожными".

На фоне последних событий она напомнила, что Китай является главным спонсором России в войне в Украине.

Китай снабжает почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая, — подчеркнула спикер. Поделиться

По словам самого Дональда Трампа, дальнейшее сотрудничество между "этими двумя ядерными государствами лишь усугубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее преуспевающими".

Как уже упоминалось ранее, 8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Донецкой области бойцы ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.

После этого президент приказал главе МИД немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать.