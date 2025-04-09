"Цілують мене в дупу". Трамп принизив лідерів інших країн
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Цілують мене в дупу". Трамп принизив лідерів інших країн

Трамп висміяв союзників США
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Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп цинічно заявив, що його тарифна політика є "війною зі світом", однак потім почав стверджувати, що це "зовсім не війна", оскільки багато очільників інших країн хочуть домовитися з ним про більш вигідні умови.

Головні тези:

  • Трамп стверджує, що лідери інших країн телефонують йому та благають укласти торгову угоду.
  • Попри це, президент США не назвав конкретних прізвищ.

Трамп висміяв союзників США

З новою скандальною заявою очільник Білого дому виступив під час Національного республіканського комітету Конгресу у Вашингтоні.

Я справді думаю, що війна зі світом, яка зовсім не є війною, тому що вони (лідери держав — ред.) всі йдуть сюди. Японія йде сюди, коли ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Усі жорсткі переговорники.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, очільники різних держав телефонують йому і "цілують мене в дупу", щоб спробувати укласти торгову угоду.

Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, сер, — висміяв інших політиків очільник Білого дому.

Що важливо розуміти, офіційний Вашингтон наклав на Китай тарифи у 104%, які набувають чинності з 9 квітня.

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