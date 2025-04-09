"Цілують мене в дупу". Трамп принизив лідерів інших країн

Президент США Дональд Трамп цинічно заявив, що його тарифна політика є "війною зі світом", однак потім почав стверджувати, що це "зовсім не війна", оскільки багато очільників інших країн хочуть домовитися з ним про більш вигідні умови.
Головні тези:
- Трамп стверджує, що лідери інших країн телефонують йому та благають укласти торгову угоду.
- Попри це, президент США не назвав конкретних прізвищ.
Трамп висміяв союзників США
З новою скандальною заявою очільник Білого дому виступив під час Національного республіканського комітету Конгресу у Вашингтоні.
За словами американського лідера, очільники різних держав телефонують йому і "цілують мене в дупу", щоб спробувати укласти торгову угоду.
Що важливо розуміти, офіційний Вашингтон наклав на Китай тарифи у 104%, які набувають чинності з 9 квітня.
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