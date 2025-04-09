"Целируют меня в задницу". Трамп унизил лидеров других стран
Категория
Экономика
Дата публикации

"Целируют меня в задницу". Трамп унизил лидеров других стран

Трамп высмеял союзников США
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Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп цинично заявил, что его тарифная политика является "войной с миром", однако затем начал утверждать, что это "совсем не война", поскольку многие руководители других стран хотят договориться с ним о более выгодных условиях.

Главные тезисы

  • Трамп утверждает, что лидеры других стран звонят по телефону ему и умоляют заключить торговое соглашение.
  • Несмотря на это президент США не назвал конкретных фамилий.

Трамп высмеял союзников США

С новым скандальным заявлением глава Белого дома выступил во время Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне.

Я действительно думаю, что это война с миром, которая вовсе не война, потому что они (лидеры государств — ред.) все идут сюда. Япония идет сюда, когда мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, главы разных государств звонят ему и "целуют меня в задницу", чтобы попытаться заключить торговое соглашение.

Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр, — высмеял других политиков руководитель Белого дома.

Что важно понимать, официальный Вашингтон наложил на Китай тарифы в 104%, которые вступают в силу с 9 апреля.

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