"Целируют меня в задницу". Трамп унизил лидеров других стран

Президент США Дональд Трамп цинично заявил, что его тарифная политика является "войной с миром", однако затем начал утверждать, что это "совсем не война", поскольку многие руководители других стран хотят договориться с ним о более выгодных условиях.
Главные тезисы
- Трамп утверждает, что лидеры других стран звонят по телефону ему и умоляют заключить торговое соглашение.
- Несмотря на это президент США не назвал конкретных фамилий.
Трамп высмеял союзников США
С новым скандальным заявлением глава Белого дома выступил во время Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне.
По словам американского лидера, главы разных государств звонят ему и "целуют меня в задницу", чтобы попытаться заключить торговое соглашение.
Что важно понимать, официальный Вашингтон наложил на Китай тарифы в 104%, которые вступают в силу с 9 апреля.
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