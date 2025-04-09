Ще одна гаряча точка. Путін обрав нову мішень у Європі

Влада Великої Британії б'є на сполох через різке загострення ситуації на Західних Балканах. На переконання лідерів регіону, російський диктатор Володимир Путін скористається цим моментом.

Чого далі очікувати від Путіна

На переконання британських політиків та посадовців, останніми часом саме Західні Балкани перетворилися на "ще одну гарячу точку".

Про це публічно попередив шеф британської дипломатії Девід Леммі.

За його словами, попри те, що Росія продовжує війну проти України, вона також чинить сильний вплив на вказаний регіон.

Ви будете дурнями, якщо відволічетеся від Західних Балкан, де все ще є проблеми, які ще потрібно вирішити, - наголосив глава МЗС Британії. Поширити

Дедалі більше європейських лідерів стурбовані тим, що Путін спробує використати у своїх цілях етнічну та релігійну напруженість на Балканах.

Існує висока ймовірність того, що Москва буде намагатися розпалити подальші заворушення, зміцнивши власні інтереси і створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.