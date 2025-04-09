Сирський заявив про початок наступ Росії на Сумську та Харківську області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що російські загарбники фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області України.

Новий наступ армії РФ уже розпочався

Журналісти попросили Сирського прокоментувати слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області.

Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головком розповів, що з командирами безпілотних частин, безпілотних бригад та полків вони нещодавно підбивали підсумки того, що відбувається на фронті.

Окрім того, розвідка ділиться тим, що з'являється в області застосування безпілотних систем: які є новітні види БПЛА, новітні засоби радіоелектронної боротьби і засоби боротьби з ними.