Сирський заявив про початок наступ Росії на Сумську та Харківську області
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про початок наступ Росії на Сумську та Харківську області

Сирський
Джерело:  LB.ua

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що російські загарбники фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області України.

Головні тези:

  • Останні дні фіксується збільшення кількості наступальних дій росіян на всіх основних напрямках.
  • Сирський розповів, чому так стрімко змінюється ситуація на фронті.

Новий наступ армії РФ уже розпочався

Журналісти попросили Сирського прокоментувати слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області.

Я можу сказати, що Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головком розповів, що з командирами безпілотних частин, безпілотних бригад та полків вони нещодавно підбивали підсумки того, що відбувається на фронті.

Окрім того, розвідка ділиться тим, що з'являється в області застосування безпілотних систем: які є новітні види БПЛА, новітні засоби радіоелектронної боротьби і засоби боротьби з ними.

Цей процес настільки швидкий, що фактично щомісяця щось змінюється: з'являються більш потужні системи, збільшується спектр застосування, наприклад, засобів РЕБ, збільшується їх порядок роботи. Це настільки технологічна галузь, і нам треба тут тримати свою перевагу, — додав Сирський.

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