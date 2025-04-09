Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління армії РФ — відео

9 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про нову успішну операцію, яку провели Повітряні сили ЗСУ проти російських загарбників у Херсонській області.
Головні тези:
- Льотчики продемонстрували професіоналізм, зруйнувавши бетонну споруду та завдавши значних втрат окупантам.
- Генштаб ЗСУ підкреслив, що ця атака негативно позначилася на здатності армії РФ вести бойові дії у Херсонській області.
Що відомо про нову атаку Повітряних сил ЗСУ
Українські воїни провели успішну операцію 7 квітня 2025 року.
Вказано, що Повітряні Сили Збройних Сил України не лише уразили, а й знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил Росії.
Варто зазначити, що це сталося на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ця атака суттєво підірвала здатність російських окупантів вести бойові дії на цій ділянці фронту.
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