Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління армії РФ — відео

Генштаб ЗСУ
Що відомо про нову атаку Повітряних сил ЗСУ

9 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про нову успішну операцію, яку провели Повітряні сили ЗСУ проти російських загарбників у Херсонській області.

Головні тези:

  • Льотчики продемонстрували професіоналізм, зруйнувавши бетонну споруду та завдавши значних втрат окупантам.
  • Генштаб ЗСУ підкреслив, що ця атака негативно позначилася на здатності армії РФ вести бойові дії у Херсонській області.

Що відомо про нову атаку Повітряних сил ЗСУ

Українські воїни провели успішну операцію 7 квітня 2025 року.

Вказано, що Повітряні Сили Збройних Сил України не лише уразили, а й знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил Росії.

Варто зазначити, що це сталося на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ця атака суттєво підірвала здатність російських окупантів вести бойові дії на цій ділянці фронту.

Льотчики Повітряних Cил Збройних Сил України продовжать завдавати нищівних ударів по противнику доти, доки він не залишить суверенну територію України. Далі буде... Слава Україні! - йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

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