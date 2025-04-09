Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління армії РФ — відео

9 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про нову успішну операцію, яку провели Повітряні сили ЗСУ проти російських загарбників у Херсонській області.

Що відомо про нову атаку Повітряних сил ЗСУ

Українські воїни провели успішну операцію 7 квітня 2025 року.

Вказано, що Повітряні Сили Збройних Сил України не лише уразили, а й знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил Росії.

Варто зазначити, що це сталося на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ця атака суттєво підірвала здатність російських окупантів вести бойові дії на цій ділянці фронту.