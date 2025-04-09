У Росії панікують через атаку понад 150 дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії панікують через атаку понад 150 дронів — відео

“Бавовна” в Росії 9 квітня - що відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Вранці 9 квітня Міноборони РФ заявило про масовану атаку ударних безпілотників. В оборонному відомстві країни-агресорки стверджують, що їхні сили ППО нібито змогли знищити 158 дронів над російськими регіонами і тимчасово окупованим Кримом.

Головні тези:

  • Паніка серед росіян зумовлена масштабними атаками дронів на військові об'єкти.
  • Під удар також потрапив аеродром Моздок, звідки злітають МіГи і Ту, щоб атакувати Україну.

“Бавовна” в Росії 9 квітня — що відомо

Як стверджує Міноборони РФ:

  • 67 БпЛА нібито збиті над територією Краснодарського краю,

  • 29 — над Ростовською областю,

  • 15 — над Північною Осетією,

  • 11 — над Воронезькою областю,

  • 10 — над Курською,

  • 5 — над Бєлгородською областю,

  • 3 — над тимчасово окупованим Кримом,

  • 2 — над Пензенською областю,

  • по 1 — над Саратовською, Орловською областями РФ і Ставропольським краєм.

Окрім того, вказано, що ще 7 дронів були знищені над акваторією Азовського моря і 6 — над акваторією Чорного моря.

За словами представників російської влади, у Моздоцькому районі сили ППО, мовляв, збили 15 безпілотників.

Серед місцевих мешканців почалася паніка. Вони також заявили, що дрони атакували саме військовий аеродром у Моздоку, з якого злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

У Північній Осетії "діє режим безпілотної небезпеки".

На гучні вибухи також скаржилися мешканці Таганрога, що у Ростовській області, та жителі Тихорецька, Слов'янська-на-Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса, що в Краснодарському краї РФ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Ленінградській та Брянській областях прогриміла потужна "бавовна" — відео
дим
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Саратовській області РФ — уражено управління магістральних газопроводів
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" сталася у Саратові та Енгельсі РФ — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?