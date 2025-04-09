У Росії панікують через атаку понад 150 дронів — відео

Вранці 9 квітня Міноборони РФ заявило про масовану атаку ударних безпілотників. В оборонному відомстві країни-агресорки стверджують, що їхні сили ППО нібито змогли знищити 158 дронів над російськими регіонами і тимчасово окупованим Кримом.

“Бавовна” в Росії 9 квітня — що відомо

Як стверджує Міноборони РФ:

67 БпЛА нібито збиті над територією Краснодарського краю,

29 — над Ростовською областю,

15 — над Північною Осетією,

11 — над Воронезькою областю,

10 — над Курською,

5 — над Бєлгородською областю,

3 — над тимчасово окупованим Кримом,

2 — над Пензенською областю,

по 1 — над Саратовською, Орловською областями РФ і Ставропольським краєм.

Окрім того, вказано, що ще 7 дронів були знищені над акваторією Азовського моря і 6 — над акваторією Чорного моря.

За словами представників російської влади, у Моздоцькому районі сили ППО, мовляв, збили 15 безпілотників.

Серед місцевих мешканців почалася паніка. Вони також заявили, що дрони атакували саме військовий аеродром у Моздоку, з якого злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

У Північній Осетії "діє режим безпілотної небезпеки".