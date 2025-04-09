У Росії панікують через атаку понад 150 дронів — відео

Вранці 9 квітня Міноборони РФ заявило про масовану атаку ударних безпілотників. В оборонному відомстві країни-агресорки стверджують, що їхні сили ППО нібито змогли знищити 158 дронів над російськими регіонами і тимчасово окупованим Кримом.
Головні тези:
- Паніка серед росіян зумовлена масштабними атаками дронів на військові об'єкти.
- Під удар також потрапив аеродром Моздок, звідки злітають МіГи і Ту, щоб атакувати Україну.
“Бавовна” в Росії 9 квітня — що відомо
Як стверджує Міноборони РФ:
67 БпЛА нібито збиті над територією Краснодарського краю,
29 — над Ростовською областю,
15 — над Північною Осетією,
11 — над Воронезькою областю,
10 — над Курською,
5 — над Бєлгородською областю,
3 — над тимчасово окупованим Кримом,
2 — над Пензенською областю,
по 1 — над Саратовською, Орловською областями РФ і Ставропольським краєм.
Окрім того, вказано, що ще 7 дронів були знищені над акваторією Азовського моря і 6 — над акваторією Чорного моря.
За словами представників російської влади, у Моздоцькому районі сили ППО, мовляв, збили 15 безпілотників.
Серед місцевих мешканців почалася паніка. Вони також заявили, що дрони атакували саме військовий аеродром у Моздоку, з якого злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.
У Північній Осетії "діє режим безпілотної небезпеки".
На гучні вибухи також скаржилися мешканці Таганрога, що у Ростовській області, та жителі Тихорецька, Слов'янська-на-Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса, що в Краснодарському краї РФ.
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