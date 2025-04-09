В России паникуют из-за атаки более 150 дронов — видео
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В России паникуют из-за атаки более 150 дронов — видео

"Бавовна" в России 9 апреля - что известно
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Источник:  online.ua

Утром 9 апреля Минобороны РФ заявило о массированной атаке ударных беспилотников. В оборонном ведомстве страны-агрессорки утверждают, что их силы ПВО якобы смогли уничтожить 158 дронов над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.

Главные тезисы

  • Паника среди россиян обусловлена масштабными атаками дронов на военные объекты.
  • Под удар также попал аэродром Моздок, откуда взлетают МиГи и Ту, чтобы атаковать Украину.

"Бавовна" в России 9 апреля — что известно

Как утверждает Минобороны РФ:

  • 67 БпЛА якобы сбиты над территорией Краснодарского края,

  • 29 — над Ростовской областью,

  • 15 — над Северной Осетией,

  • 11 — над Воронежской областью,

  • 10 — над Курской,

  • 5 — над Белгородской областью,

  • 3 — над временно оккупированным Крымом,

  • 2 — над Пензенской областью,

  • по 1 — над Саратовской, Орловской областями РФ и Ставропольским краем.

Кроме того, указано, что еще 7 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря и 6 над акваторией Черного моря.

По словам представителей российских властей, в Моздоцком районе силы ПВО, мол, сбили 15 беспилотников.

Среди местных жителей началась паника. Они также заявили, что дроны атаковали именно военный аэродром в Моздоке, с которого взлетают МиГ-31К и Ту.

В Северной Осетии "действует режим беспилотной опасности".

На громкие взрывы также жаловались жители Таганрога в Ростовской области и жители Тихорецка, Славянска-на-Кубани, Крымска, Саратова и Энгельса в Краснодарском крае РФ.

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