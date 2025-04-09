В России паникуют из-за атаки более 150 дронов — видео

Утром 9 апреля Минобороны РФ заявило о массированной атаке ударных беспилотников. В оборонном ведомстве страны-агрессорки утверждают, что их силы ПВО якобы смогли уничтожить 158 дронов над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.

"Бавовна" в России 9 апреля — что известно

Как утверждает Минобороны РФ:

67 БпЛА якобы сбиты над территорией Краснодарского края,

29 — над Ростовской областью,

15 — над Северной Осетией,

11 — над Воронежской областью,

10 — над Курской,

5 — над Белгородской областью,

3 — над временно оккупированным Крымом,

2 — над Пензенской областью,

по 1 — над Саратовской, Орловской областями РФ и Ставропольским краем.

Кроме того, указано, что еще 7 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря и 6 над акваторией Черного моря.

По словам представителей российских властей, в Моздоцком районе силы ПВО, мол, сбили 15 беспилотников.

Среди местных жителей началась паника. Они также заявили, что дроны атаковали именно военный аэродром в Моздоке, с которого взлетают МиГ-31К и Ту.

В Северной Осетии "действует режим беспилотной опасности".