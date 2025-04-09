В России паникуют из-за атаки более 150 дронов — видео

Утром 9 апреля Минобороны РФ заявило о массированной атаке ударных беспилотников. В оборонном ведомстве страны-агрессорки утверждают, что их силы ПВО якобы смогли уничтожить 158 дронов над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.
Главные тезисы
- Паника среди россиян обусловлена масштабными атаками дронов на военные объекты.
- Под удар также попал аэродром Моздок, откуда взлетают МиГи и Ту, чтобы атаковать Украину.
"Бавовна" в России 9 апреля — что известно
Как утверждает Минобороны РФ:
67 БпЛА якобы сбиты над территорией Краснодарского края,
29 — над Ростовской областью,
15 — над Северной Осетией,
11 — над Воронежской областью,
10 — над Курской,
5 — над Белгородской областью,
3 — над временно оккупированным Крымом,
2 — над Пензенской областью,
по 1 — над Саратовской, Орловской областями РФ и Ставропольским краем.
Кроме того, указано, что еще 7 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря и 6 над акваторией Черного моря.
По словам представителей российских властей, в Моздоцком районе силы ПВО, мол, сбили 15 беспилотников.
Среди местных жителей началась паника. Они также заявили, что дроны атаковали именно военный аэродром в Моздоке, с которого взлетают МиГ-31К и Ту.
В Северной Осетии "действует режим беспилотной опасности".
На громкие взрывы также жаловались жители Таганрога в Ростовской области и жители Тихорецка, Славянска-на-Кубани, Крымска, Саратова и Энгельса в Краснодарском крае РФ.
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