Воздушные Силы ВСУ уничтожили пункт управления армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ уничтожили пункт управления армии РФ — видео

Генштаб ВСУ
Что известно о новой атаке Воздушных сил ВСУ
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9 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о новой успешной операции, которую провели Воздушные силы ВСУ против российских захватчиков в Херсонской области.

Главные тезисы

  • Летчики продемонстрировали профессионализм, разрушив бетонное сооружение и нанеся значительные потери оккупантам.
  • Генштаб ВСУ подчеркнул, что эта атака отрицательно сказалась на способности армии РФ вести боевые действия в Херсонской области.

Что известно о новой атаке Воздушных сил ВСУ

Украинские воины провели успешную операцию 7 апреля 2025 года.

Указано, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины не только поразили, но и уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка вооруженных сил России.

Следует отметить, что это произошло на временно оккупированной территории Херсонской области.

Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери уточняются, но уничтожены 20-30 окупантов.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что эта атака существенно подорвала способность российских окупантов вести боевые действия на этом участке фронта.

Летчики Воздушных Cил Вооруженных Сил Украины продолжат наносить сокрушительные удары по противнику до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины. Продолжение следует... Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

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