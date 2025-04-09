Воздушные Силы ВСУ уничтожили пункт управления армии РФ — видео

9 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о новой успешной операции, которую провели Воздушные силы ВСУ против российских захватчиков в Херсонской области.

Что известно о новой атаке Воздушных сил ВСУ

Украинские воины провели успешную операцию 7 апреля 2025 года.

Указано, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины не только поразили, но и уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка вооруженных сил России.

Следует отметить, что это произошло на временно оккупированной территории Херсонской области.

Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери уточняются, но уничтожены 20-30 окупантов. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что эта атака существенно подорвала способность российских окупантов вести боевые действия на этом участке фронта.