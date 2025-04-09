Силы ПВО обезвредили 40 российских беспилотников

Во время нового воздушного нападения России на Украину силы ПВО смогли уничтожить 32 ударных дрона, еще 8 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.
Главные тезисы
- В общем для атаки враг использовал 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
- Под удар армии РФ попали Харьковщина и Днепропетровщина.
Подробности новой атаки России на Украину 9 апреля
В ночь на 9 апреля 2025 года (с 20.00 8 апреля) противник атаковал 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
8 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.
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