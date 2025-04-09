Силы ПВО обезвредили 40 российских беспилотников
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 40 российских беспилотников

Воздушные Силы ВСУ
Подробности новой атаки России на Украину 9 апреля
Читати українською

Во время нового воздушного нападения России на Украину силы ПВО смогли уничтожить 32 ударных дрона, еще 8 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.

Главные тезисы

  • В общем для атаки враг использовал 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
  • Под удар армии РФ попали Харьковщина и Днепропетровщина.

Подробности новой атаки России на Украину 9 апреля

В ночь на 9 апреля 2025 года (с 20.00 8 апреля) противник атаковал 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено уничтожение 32 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

8 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит в Белгородской области — данные генерала Каволи
Каволи описал ситуацию на Белгородщине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США отреагировали на участие граждан Китая в войне против Украины
Госдеп США
США озвучили свою позицию
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за атаки более 150 дронов — видео
"Бавовна" в России 9 апреля - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?