Сили ППО знешкодили 40 російських безпілотників
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 40 російських безпілотників

Повітряні Сили ЗСУ
Подробиці нової атаки Росії на Україну 9 квітня

Під час нового повітряного нападу Росії на Україну сили ППО змогли знищити 32 ударних дрони, ще 8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Головні тези:

  • Загалом для атаки ворог використав 55-ма ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
  • Під удар армії РФ потрапили Харківщина та Дніпропетровщина.

Подробиці нової атаки Росії на Україну 9 квітня

У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20.00 8 квітня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники.

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