Сили ППО знешкодили 40 російських безпілотників

Під час нового повітряного нападу Росії на Україну сили ППО змогли знищити 32 ударних дрони, ще 8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Головні тези:
- Загалом для атаки ворог використав 55-ма ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
- Під удар армії РФ потрапили Харківщина та Дніпропетровщина.
Подробиці нової атаки Росії на Україну 9 квітня
У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20.00 8 квітня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
8 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.
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