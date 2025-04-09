Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

Ситуация на поле боли остается напряженной. Несмотря на это, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успели успешно атаковать 10 районов сосредоточения личного состава и техники армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 9 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 927 580 (+1 270) человек,

танков — 10 576 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22 021 (+10) ед,

артиллерийских систем — 25 912 (+52) ед,

средств ПВО — 1 127 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 973 (+56) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 43345 (+118) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1141 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

8 апреля на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенных пунктах один ракетный и 91 авиационный удар, использовала три ракеты и сбросила 162 КАБ.