Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 апреля 2025 года
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Ситуация на поле боли остается напряженной. Несмотря на это, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успели успешно атаковать 10 районов сосредоточения личного состава и техники армии РФ.

Главные тезисы

  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.
  • Россияне использовали для атак 2180 дронов-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 9 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 927 580 (+1 270) человек,

  • танков — 10 576 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 021 (+10) ед,

  • артиллерийских систем — 25 912 (+52) ед,

  • средств ПВО — 1 127 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 973 (+56) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 43345 (+118) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1141 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

8 апреля на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенных пунктах один ракетный и 91 авиационный удар, использовала три ракеты и сбросила 162 КАБ.

Более того, враг совершил почти 4900 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня, и использовал для поражения 2180 дронов-камикадзе.

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