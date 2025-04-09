Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ

Ситуація на полі болі залишається напружено. Попри це, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України встигли успішно атакувати 10 районів зосередження особового складу та техніки армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 9 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 927 580 (+1 270) осіб,

танків — 10 576 (+4) од,

бойових броньованих машин — 22 021 (+10) од,

артилерійських систем — 25 912 (+52) од,

засобів ППО — 1 127 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 973 (+56) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 43 345 (+118) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1141-а доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

8 квітня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.

Армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, використала три ракети та скинула 162 КАБ.