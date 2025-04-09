Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ

Ситуація на полі болі залишається напружено. Попри це, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України встигли успішно атакувати 10 районів зосередження особового складу та техніки армії РФ.
Головні тези:
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.
- Росіяни використали для атак 2180 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 9 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 927 580 (+1 270) осіб,
танків — 10 576 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22 021 (+10) од,
артилерійських систем — 25 912 (+52) од,
засобів ППО — 1 127 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 973 (+56) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 43 345 (+118) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1141-а доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
8 квітня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.
Армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, використала три ракети та скинула 162 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив майже 4900 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2180 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-