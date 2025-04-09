Сырский заявил о начале наступления России на Сумскую и Харьковскую области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики фактически начали наступление на Сумскую и Харьковскую области Украины.

Новое наступление армии РФ уже началось

Журналисты попросили Сырского прокомментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую области.

Я могу сказать, что Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главком рассказал, что с командирами беспилотных частей, беспилотных бригад и полков они недавно подводили итоги происходящего на фронте.

Кроме того, разведка делится тем, что появляется в области применения беспилотных систем: новейшие виды БПЛА, новейшие средства радиоэлектронной борьбы и средства борьбы с ними.