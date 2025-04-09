Сырский заявил о начале наступления России на Сумскую и Харьковскую области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики фактически начали наступление на Сумскую и Харьковскую области Украины.
Главные тезисы
- В последние дни фиксируется увеличение количества наступательных действий россиян на всех основных направлениях.
- Сырский рассказал, почему так быстро меняется ситуация на фронте.
Новое наступление армии РФ уже началось
Журналисты попросили Сырского прокомментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую области.
Главком рассказал, что с командирами беспилотных частей, беспилотных бригад и полков они недавно подводили итоги происходящего на фронте.
Кроме того, разведка делится тем, что появляется в области применения беспилотных систем: новейшие виды БПЛА, новейшие средства радиоэлектронной борьбы и средства борьбы с ними.
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