Взяття у полон китайських солдатів — як відреагував Пекін

Влада КНР уперше офіційно прокоментувала інформацію про те, що Сили оборони України взяла у полон на фронті громадян Китаю, які воювали у складі російської загарбницької армії.

Китай поки не визнав свою провину

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерства закордонних справ КНР.

Це сталося після того, як український лідер Володимир Зеленський публічно зажадав реакції від Пекіну на те, що сталося.

За словами китайських дипломатів, наразі вони "перевіряють ситуацію" з Україною.

Окрім того, МЗС КНР вкотре закликало своїх громадян триматися подалі від зон бойових дій і не брати участь у збройних конфліктах.

Як уже згадувалося раніше, 8 квітня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що воїни ЗСУ поповнили обмінний фонд, взвяши в полон в Донецькій області двох китайських солдатів, які воювали на боці окупантів.

Як зазначив президент, в розпорядженні України є документи, які доводять, що це громадяни Китаю.