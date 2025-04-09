Взятие в плен китайских солдат — как отреагировал Пекин
Категория
Мир
Дата публикации

Взятие в плен китайских солдат — как отреагировал Пекин

Китай пока не признал свою вину
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Источник:  Sky News

Власти КНР впервые официально прокомментировали информацию о том, что Силы обороны Украины взяли в плен на фронте граждан Китая, воевавших в составе российской захватнической армии.

Главные тезисы

  • Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан не участвовать в вооруженных конфликтах и избегать зон боевых действий.
  • Американские власти считают последние сообщения с украинского фронта "тревожными".

Китай пока не признал свою вину

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел КНР.

Это произошло после того, как украинский лидер Владимир Зеленский публично потребовал реакции от Пекина на произошедшее.

По словам китайских дипломатов, они "проверяют ситуацию" с Украиной.

Кроме того, МИД КНР призывало своих граждан держаться подальше от зон боевых действий и не участвовать в вооруженных конфликтах.

Как уже упоминалось ранее, 8 апреля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что воины ВСУ пополнили обменный фонд, взяв в плен в Донецкой области двух китайских солдат, воевавших на стороне оккупантов.

Как отметил президент, в распоряжении Украины есть документы, доказывающие, что это граждане Китая.

Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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