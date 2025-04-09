Взятие в плен китайских солдат — как отреагировал Пекин

Власти КНР впервые официально прокомментировали информацию о том, что Силы обороны Украины взяли в плен на фронте граждан Китая, воевавших в составе российской захватнической армии.

Китай пока не признал свою вину

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел КНР.

Это произошло после того, как украинский лидер Владимир Зеленский публично потребовал реакции от Пекина на произошедшее.

По словам китайских дипломатов, они "проверяют ситуацию" с Украиной.

Кроме того, МИД КНР призывало своих граждан держаться подальше от зон боевых действий и не участвовать в вооруженных конфликтах.

Как уже упоминалось ранее, 8 апреля глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что воины ВСУ пополнили обменный фонд, взяв в плен в Донецкой области двух китайских солдат, воевавших на стороне оккупантов.

Как отметил президент, в распоряжении Украины есть документы, доказывающие, что это граждане Китая.