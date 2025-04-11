11 квітня стало відомо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув з візитом до Росії, де зустрівся з посланцем російського диктатора Кирилом Дмітрієвим. На тлі останніх подій Кремль зажадав від Штатів скасування санкцій проти цивільної авіації РФ.

Москва вимагає зняти санкції з цивільної авіації

З заявою з цього приводу виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Скандальний російський дипломат вирішив порозмірковувати про відновлення прямого авіасполучення між Росією і США.

За словами останнього, зняття санкцій з “Аерофлоту” було б доцільним у межах цього процесу.

Лавров також підтвердив, що російська влада уже звернулася до США з такою вимогою ще місяць тому, однак Вашингтон досі нічого не це не відповів.

Очільник МЗС РФ наголосив, що Москва знову нагадала про це американській делегації під час переговорів у Стамбулі 10 квітня.

Чесно кажучи, просто не мав можливості ще з ними зв’язатися. Можливо, там і були якісь зрушення, але поки що про них не відомо. Але ми над цим будемо працювати, тому що це повернення до нормальності. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

11 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що незабаром відбудуться переговори спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна.